Cartel del King Kong cubano recibe fuerte respaldo con presencia de ex campeón

Como si no bastaran razones para ver el choque entre Luis "King Kong'' Ortiz y Deontay Wilder, se acaba de anunciar una interesante cartelera de apoyo donde sobresale la pelea de uno de los púgiles más dinámicos del momento.

El ex campeón mundial del peso welter, Shawn Porter (27-2-1, 17 KO), peleará el sábado 4 de noviembre en el Barclays Center de Brooklyn contra Adrián Granados (18-5-2, 12 KO) en la porción televisada por la cadena SHOWTIME.

Porter, uno de los púgiles con mayor volumen de golpes por asalto, viene de derrotar por nocaut al veterano Andre Berto, pero no se le pudo ver en un encuentro contra Thomas Dulorme en la noche de la velada Mayweather vs. McGregor debido a una muerte en su círculo familiar.

Su lugar fue tomado por el welter cubano Yordenis Ugás, quien con apenas un par de semanas aceptó el reto y derrotó en un reñido combate a Duloreme en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Pelear como respaldo de Deontay Wilder es algo excelente'', afirmó Porter, de 29 años. "Voy a aprovechar esta oportunidad. Granados es un púgil establecido, con habilidades y que no se rinde. Eso siempre saca lo mejor de mí, y por eso esta pelea será de mucha acción. Así que vamos a llenar los asientos''.

El mexicano Granados, por su parte, se ganó los aplausos de los aficionados cuando obligó a excederse al favorito Adrien Broner en febrero pasado, al punto que el estadounidense se impuso por decisión dividida.

Con el estilo incesante de Porter y la proverbial valentía que suelen mostrar los guerreros de la tierra de Granados, esta pelea puede robarse la atención del público, aunque nunca llegará a la expectativa generada por la batalla de los gigantes.

"Me siento contento de poder enfrentar a uno de los mejores welters del planeta'', afirmó Granados. "Con nuestros estilos, los fuegos artificiales están garantizados desde que suene la campana. Esta es una oportunidad que no podía perder''.

Además de Porter vs. Granadas, también aparecerán varios choques de interés como el de Sergey Lipinets (12-0, 10 KOs) vs. Akihiro Kondo (29-6-1, 16 KOs) por un título vancante de la FIB en las 140 libras, y del ex titular pesado del CMB Bermane Stiverne (25-2-1, 21 KOs) vs. Dominic Breazeale (18-1, 16 KOs).