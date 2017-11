Boxeador cubano mira con esperanza el nuevo capítulo en su carrera a partir del viernes

Todo comienza de nuevo para Hairon Socarrás. Uno de los boxeadores más talentosos entre los jóvenes púgiles cubanos, el "Majá'' pelea este viernes en la cartelera de Boxeo Telemundo que tendrá lugar en Kissimmee, Florida.

Socarrás, quien ahora es representado por el conocido empresario local Walter Alvarez, enfrentará al mexicano Gabino Cota (19-8-1, 17) en la primera de una serie de peleas que habrá de llevarlo a la búsqueda de un título en el peso súper pluma.

No es seguro, sin embargo, que el chico de La Habana pueda verse en la porción televisada del programa, uno de los más seguidos por los amantes del boxeo en la población hispana.

Cuando Socarrás (16-0-2, 11 KO) irrumpió en los cuadriláteros, parecía una figura que en poco tiempo estaría disputando un título del mundo, pero problemas con promotores y errores propios de su entorno familiar detuvieron en seco su avance, al punto de pelear una vez en el 2015 y dos en el 2016, sin consecuencias en su palmarés.

"Han sido tiempos difíciles, pero mi fe en el boxeo no ha mermado'', comentó Socarrás. "Todavía me queda mucho por delante. Cuento con un buen equipo, un gran entrenador como Jorge Rubio, el apoyo incondicional de mi padre y ahora con la guía de Walter, quien me llevará a un plano superior''.

Alvarez siempre estuvo cerca de la órbita de Socarrás. Conoció al chico cuando tenía 11 años y se mantuvo cerca de él cuando falleció su madre, creando un vínculo fuerte más allá del deporte.

Por cuestiones personales y de la vida misma, ambos tomaron caminos diferentes, pero Alvarez nunca dejó de seguir al ahora hombre y padre de familia, y siempre le preocupó que se desperdiciara un talento como el de Socarrás.

Desde una distancia prudente, Alvarez contemplaba las evoluciones de Socarrás, sus encontronazos con otras figuras del mundo local y foráneo -como aquel empate en México- y la débil situación de su futuro.

Hace unas semanas, la familia Socarrás tocó a su puerta para pedir ayuda. Sin alguien con experiencia ni conexiones, sería muy difícil que el púgil saliera de la espiral de combates mediocres en circuitos irrelevantes. Se le iba el tiempo en empeños menores.

"Esta es una historia que tenía que terminar así'', apuntó Alvarez. "Nuestra relación es muy estrecha y creo que estamos a tiempo para lograr grandes cosas. Hairon tiene todo para alcanzar otro techo de calidad, sobre todo el deseo y la entrega. Solo le faltaba el apoyo que estoy en condiciones de darle''.

Una figura ineludible en el ámbito pugilístico, Alvarez es más conocido por haber liderado el grupo de inversionistas que trajo a Miami en noviembre de 1982 la pelea de título mundial entre el nicaragüense Alexis Arguello y Aaron Prior.

Ahora, intentará convertir en campeón a Socarrás.

"Van a ver muy pronto a Hairon en peleas duras, con rounds de valor y cuando esté listo para un título mundial, lo vamos a conseguir'', agregó Alvarez. "Dicen que no hay nada peor que un talento desperdiciado. No vamos a dejar que el de Hairon se pierda''.