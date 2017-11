Aficionados apenas confían en campeón cubano para ganar Súper Serie de Boxeo

Un siete por ciento. Esa es la cifra de esperanzas que los fanáticos depositan en Yunier Dorticós para ganar el trofeo Muhammad Alí en la Súper Serie de Boxeo que continuará en enero con los combates semifinales. El más bajo de todos.

Una reciente encuesta efectuada por los organizadores del evento reveló que los aficionados favorecen a Oleksandr Usyk para ganar la Super Serie y sus millones de premio en la división crucero con un 74 por ciento.

Luego aparecen en un segundo puesto Murat Gassiev con un 10 por ciento y Mairis Briedis con un nueve, dejando a Dorticós con un margen de victoria en extremo pequeño, a pesar de su contundente triunfo por nocaut ante el ruso Dmitry Kudryashov.

"He notado que la encuesta le otorga a Usyk, Gassiev y Briedis un mejor chance que a mí de ganar el trofeo Muhammad Alí, pero en mi próxima pelea tendré la última palabra y probaré que esa encuesta está equivocada'', afirmó Dorticós. "No me comparo con nadie. Compito contra mi mismo''.

Después de su tremendo éxito el 19 de septiembre contra Kudryashov por KO en el tercer round, Dorticós comenzó a prepararse para su cita semifinal frente al también ruso Gassiev, quien demolió en octubre a Krystof Wlodarczyk.

Al igual que el cubano, Gassiev despachó a su oponente polaco en el tercer asalto y existe mucha expectativa por el choque entre ambos campeones en un sitio aún por determinar, aunque se barajan los nombres de Miami y Moscú.

"Estoy listo para mostrarle a Gassiev qué significa ser un campeón y hacerle un reto que nunca antes ha visto'', agregó Dorticós. "Quiero arrebatarle mi faja. En otras palabras, Gassiev es mi próxima víctima''.

No es gratuito que la mayoría de la afición considere favorito a Usyk, el campeón olímpico del 2012, quien despachó con su tremenda fuerza al veterano alemán Marco Huck para avanzar a la semifinal de la Súper Serie frente a Mairis Briedis.

A simple vista, el ucraniano habría de pasar por encima del campeón de Letonia -no mostró mucho ante Mike Pérez- para llegar a la cita magna, pero antes el mundo esperará por el encuentro entre Gassiev y Dorticós como quien aguarda una guerra sin armisticio.

Ambos son invictos y campeones del mundo, con poder sobrecogedor, vienen de ambientes contrastantes y de una relativa oscuridad que finalmente comienza a esfumarse con el telón de fondo de este torneo que ha rescatado de la abulia a divisiones casi olvidadas como las 168 y las 200 libras. Quien gane aquí será recordado siempre.

"He trabajado muy duro para ser parte de este torneo, para probar que soy el mejor crucero del mundo'', recalcó Dorticós. "Creo que soy el mejor del mundo y no veo la hora de subir de nuevo al ring mostrarle a los fanáticos quién es el Doctor del KO''.