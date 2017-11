‘Ganarle a Nonito fue lo peor que pudo pasarme’, afirma Guillermo Rigondeaux

Guillermo Rigondeaux pudiera ser ahora mismo el hombre más molesto del mundo. La Asociación Mundial del Boxeo dictaminó que si pierde el 9 de noviembre contra Vasyl Lomachenko será despojado de su título mundial de las 122 libras, algo que parece arbitrario y demasiado fuerte contra el cubano.

La decisión de Rigondeaux de subir dos divisiones para medirse al ucraniano debiera ser motivo de alegría en el deporte y no de acción punitiva, pero él no piensa en repercusiones negativas: sencillamente perder no entra en sus cálculos.

A pocos días de su gran pelea en Nueva York contra el rey de las 130 libras, Rigondeaux accedió a conversar con El Nuevo Herald acerca de su preparación y el eco que pudiera dejar este choque entre dos bicampeones olímpicos en su futuro.

La AMB ha dicho que te despojará del título en las 122 libras si pierdes contra Lomachenko, ¿no te parece injusto?

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

"Siempre suceden esas cosas conmigo. ¿A qué viene eso? Esa gente siempre está inventando. Si quieren que me quiten el título. Yo voy a mi peso y se lo arranco al que sea, lo conquisto de vuelta, pero no voy a darles ese gusto, porque no pienso perder''.

¿Puede un potencial triunfo sobre Lomachenko superar al de Nonito?

"Te digo una cosa, ganarle a Nonito fue lo peor que pudo pasarme. Después del triunfo pensé que todo iba a ser diferente y al contrario, retrocedí. Las cosas se complicaron, combatí menos, venían críticas de todas partes. No fue un tiempo agradable''.

Lomachenko parece tener más caché que Nonito.

"Al final es otro boxeador más. Sabiendo lo que pasé después de Nonito, ahora voy más calmado, pase lo que pase. Yo voy a seguir ganando. Se ha creado una expectativa tremenda con Lomachenko, pero es otro más en la fila, nada más que eso''.

More Videos 1:21 Varela contra Barrera abre gran expectativa en Miami Pause 2:28 Ladrón se llena los bolsillos tranquilamente en una tienda de Broward 1:03 Demanda a León Medical Center por operación que provocó pérdida de la vista 1:29 Conductor huye después de atropellar a 2 personas en Miami Beach 2:10 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 0:45 ¿Que celebra Maduro en este cumpleaños? 0:54 Las primeras imágenes del príncipe Enrique y Meghan Markle tras anunciar su compromiso 1:26 El presidente hondureño Juan Orlando Hernández habla sobre sus planes para el país 1:53 ¿Novio de todas las niñas? Estudiantes cubanos declaman en homenaje a Fidel Castro 0:31 Miles hacen fila en el último día de distribución de estampillas de comida de emergencia en el Hard Rock Stadium Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Rigondeaux se prepara para su pelea el 17 de junio en Las Vegas Su entrenamiento ante la prensa en el Tropical Park el jueves, 18 de mayo del 2017 resultó impecable, exacto y sin fisuras, como su estilo refinado. Rigondeaux espera añadir una pizca de brutalidad cuando enfrente al mexicano Moisés Flores en la velada de Pago Por Ver con la revancha entre Sergey Kovalev y Andre Ward. Rigondeaux se prepara para su pelea el 17 de junio en Las Vegas Su entrenamiento ante la prensa en el Tropical Park el jueves, 18 de mayo del 2017 resultó impecable, exacto y sin fisuras, como su estilo refinado. Rigondeaux espera añadir una pizca de brutalidad cuando enfrente al mexicano Moisés Flores en la velada de Pago Por Ver con la revancha entre Sergey Kovalev y Andre Ward. Bryan Cereijo Miami Herald

Ya le diste duro a Top Rank al acabar con Nonito, ¿ahora le puedes conectar más fuerte?

"Va a ser un golpe tremendo. No sé cómo [Bob Arum] dejó que Lomachenko se enfrentara conmigo. El piensa que Lomachenko puede ganarme, pero ha cometido un error tremendo. No sabe que este también va abajo como Nonito. Entonces se va a arrepentir''.

Lomachenko solo te supera una pulgada de estatura, tu le ganas en casi tres de alcance, hay un límite de 138 libras el día de la pelea, ¿se ha exagerado el tema de las diferencias?

"Te digo que estamos parejos. Por ahora es un secreto, pero deja que me vean el día del pesaje. La gente se va a sorprender. Yo no he puesto tanta atención en esos temas físicos, lo mío es preparar mis habilidades y en eso soy superior''.

El suma 28 round en dos años, tú solo tres, ¿ves alguna dificultad en eso?

"Deja que la gente hable de eso. Sabes qué, eso no es malo, que comparen y busquen cosas como el peso, la inactividad y no sé cuantas cosas más. Hay que centrar la conversación en el boxeo puro, pero la gente se pierde en otros detalles. Esta bien''.

Si vences a Lomachenko, ¿te quedarías en 130, 126, vuelves a 122?

"Peleo en las tres divisiones. No hay otro boxeador en este planeta que busque tanto sus peleas ni otro al que se le escurran más. Si ganándole a Nonito todos se espantaron, imagínate lo que puede pasar cuando supere a Lomachenko''.

Nonito era el mejor boxeador del 2013, Lomachenko está en la lista de los mejores libra por libra.

"Nombre nada más y premios que significan nada encima del ring. El 9 de diciembre veremos quien habla más y cuando le gane a Lomachenko. A ver qué inventan entonces, porque a mí me pasan cada cosas…''.