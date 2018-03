Ex campeón mundial critica estilo de cubano al describirlo como negativo y extraño

Para ser un recién llegado a la división, Kell Brook sabe bien cómo levantar olas. El inglés arremetió contra Erislandy Lara (25-2-2, 14 KO) al punto de llamarlo un boxeador "negativo'' y "extraño'', dejando entrever que no le interesa un choque con el cubano, considerado el mejor púgil de las 154 libras.

Después de sufrir un par de derrotas consecutivas en sus dos últimas presentaciones como welter, Brook (37-2, 16 KO) saltó a la división mediana y ganó su primer combate hace dos semanas contra Sergey Rabchenko, con la mira puesta en los grandes nombres de la categoría.

(21-0, 15 KO) pongan en juego sus títulos de la Asociación Mundial y de la Federación Internacional, respectivamente.

Pero dejó en claro que su preferencia sería Hurd, porque Lara no haría vendible un potencial encuentro, ni siquiera en el Reino Unido, donde Brook cuenta con legiones de seguidores.

"El es negativo, un horriblemente extraño peleador'', aseguró Brook al sitio digital de Sky Sports. "El sabe como llevarse la victoria, pero es horrible, no es un boxeador que complace a la audiencia''.

De acuerdo con Brook, el estilo técnico del cubano y su poca propensión a tomar riesgos deslucirían cualquier enfrentamiento, alegando que si Lara va delante en el combate, se contenta con boxear a distancia rumbo al triunfo.

Todo lo contrario de Hurd, un hombre alto y fuerte que pone nula atención a la defensa y suele entretener por su manera de venir hacia delante en busca de un ataque frontal, que beneficiaría a Brook.

"No he visto mucho de él'', agregó Brook. "No es el mejor del grupo, pero es un campeón mundial. Estaría interesado en pelear contra él. Me interesan todos los que posean cinturones del mundo''.

Hurd, quien en octubre pasado derrotó de manera convincente a Austin Trout, había pedido expresamente para su próxima pelea enfrentar al campeón cubano que tantas pasiones despierta por su manera de combate.

En principio, la pelea promete desde todo sentido por los estilos tan distantes -y por ello proclives a entrecruzarse en un perfecto encaje- entre el fogoso y fajador Hurd, y el metódico y técnicamente impecable Lara.

Recientemente, Lara se quejó de que no siempre sus oponentes se brindaban para ayudar al mejor espectáculo encima del ring, pero cuando sí valía la pena entonces sacaban lo más granado de sus habilidades.

A Lara se le vio en despliegue de su técnica ante figuras como El Perro Angulo o El Canelo Alvarez, quienes suelen venir adelante en busca del ataque constante, algo que igualmente puede decirse de Hurd.