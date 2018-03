Boxeador cubano niega que haya roto con su entrenador de mucho tiempo

Las cosas como son y las cuentas claras. Eso es lo que desea Rancés Barthelemy cada vez que se hable o escriba de él, por eso el cubano desmiente algo que circula como pólvora por las redes sociales: ni él ni su hermano Leduán han roto relaciones con su entrenador de largo rato Ismael Salas.

Aunque los dos púgiles de La Habana confirmaron que por el momento todo sigue igual con Salas, sí es algo cierto que el técnico antillano pudiera no estar en la esquina de Jorge Linares para su tremendo combate del 12 de mayo contra Vasyl Lomachenko.

"Quiero dejar en claro que aún estamos con Salas, ni siquiera he hablado con él de ese tema'', afirmó desde Las Vegas Barthelemy. "No sé quienes han propagado esos rumores, pero no son ciertos. Es algo que todavía no he pensado. Ya habrá tiempo para mirar con calma al futuro''.

Por ahora, Rancés está descansando luego de una complicada y adversa derrota el 10 de marzo ante Kiryl Relikh y pronto espera viajar a su tierra natal para reunirse con familiares y amigos.

Después de ese proceso que podría tomarle varias semanas, Rancés espera tener una conversación seria y definitiva con Salas, quien ha estado a su lado desde que ambos hermanos decidieran plantar su campamento en la llamada Ciudad del Pecado.

"No voy a negar que me hubiera gustado contar con Salas durante todo el campamento, pero entiendo que él tiene otros compromisos'', agregó Rancés. "Este no es el momento para buscar culpables ni responsables, sino de curar las heridas y despejar la mente''.

Salas llegó apenas horas antes de que iniciara el combate entre Rancés y Relikh, porque se encontraba en Inglaterra, donde supervisa los entrenamientos de David Haye para su cita del 5 de mayo frente a Tony Bellew.

Este compromiso previamente adquirido aparentemente le iba a impedir la conducción de los entrenamientos de Linares para su cita del 12 contra Lomachenko, un combate que ha levantado muchas expectativas.

Linares es, quizá, el boxeador que mejor ilustra la valía de Salas, pues el venezolano se encontraba al borde del retiro y había perdido combates consecutivos, antes de que el cubano le ayudara a renacer y retornar al título de rey.

Salas es uno de los más reconocidos técnicos cubanos con más de una docena de campeones mundiales desde Australia a Europa y Sudamérica, incluyendo a los Barthelemy, Beibut Shumenov, y a la mejor versión de Yuriorkis Gamboa.

Haye, un ex titular del mundo, buscó los servicios de Salas a mediados del 2017 para su revancha contra Bellew, donde se juega el presente y el futuro de su carrera profesional, luego de varios tropiezos.