Si es que perdió el primer round migratorio, no todo está perdido para campeón cubano

Algún día y, ojalá bastante cercano, sabremos los detalles, pero no todo está perdido para Joahnys Argilagos si es que le negaron la entrada a los Estados Unidos en su primer intento, algo que ha levantado preocupación entre los fanáticos del boxeo en Miami.

El sitio BoxeoCubano.com afirmó que las autoridades no habrían dejado pasar a Argilagos en algún punto fronterizo, lo que apunta a dos posibilidades para ese fracaso momentáneo: o no aclaró lo suficientemente bien que su caso era de asilo político o el funcionario que le atendió le jugó una mala pasada.

"Técnicamente, no pueden denegar la entrada a quien pide asilo político el mismo primer día en que se pide'', comentó el abogado Avelino González, un experto en temas legales cubanos. "Aquí estamos suponiendo, porque no tenemos los datos, ni sabemos el punto exacto donde él se presentó, pero algo falló en ese momento''.

El pedido de asilo conlleva una entrevista llamada de "Miedo Creíble'', donde el solicitante explica las razones que le llevan a recurrir esa protección usada en todas las épocas y bajo todo tipo de gobierno.

Supuestamente, Argilagos -un doble campeón mundial amateur- tendría un sólido caso por su pertenencia a una delegación oficial, magnificada por ser la selección nacional de boxeo, que le convierte en una figura pública de relieve.

"No entiendo por qué al menos no lo retuvieron hasta la entrevista de miedo creíble, ese es el procedimiento que se sigue'', apuntó González. "Tal vez se puso nervioso, no se explicó bien, quizá el que lo atendió no hizo las cosas del todo bien. ¿Quién lo que pudo haber sucedido?''.

Desde Orlando "El Duque'' Hernández, hasta Erislandy Lara y Guillermo Rigondeaux, no es primera vez que a un deportista de alto rendimiento se le penaliza con la prohibición de practicar deporte de por vida por cualquier tipo de acusación o intento de fuga.

En el caso de estos dos últimos, fueron retornados a la isla por las autoridades migratorias brasileñas, luego de que fueron sorprendidos en las calles de Río de Janeiro durante los Juegos Panamericanos en un ambiente muy confuso.

"Cuando tu pides asilo político tienes que ser claro en lo que dices, presentar algún tipo de documentación que el agente entienda de qué se trata y quién tú eres '', agregó el abogado González. "Los puentes migratorios son un caos de gente y mercancías. A veces la carga humana abruma a los funcionarios''.

Asumiendo que Argilagos se presentó en el puesto fronterizo de San Diego -al lado de Tijuana, donde él se escapara de un torneo clasificatorio a los Centroamericanos de Colombia-, el cubano podría acudir a otros como el de Matamoros, para poner un ejemplo.

Incluso, podría alegar que no se le entendió o que no se le prestó la atención debida o no decir nada y aplicar para el asilo como si nada hubiera sucedido, pero absolutamente deberá exponer su caso con claridad, porque la situación para los cubanos se ha complicado sobremanera desde la derogación de la llamada ley de pies secos, pies mojados.

"Son muchos los cubanos los que piden asilo, pero muy pocos lo logran'', recalcó el abogado. "En el tema migratorio, la actual administración no ha cambiado nada y se sigue lo dejado por la anterior. Le deseo mejor suerte al muchacho en su próximo viaje a la frontera''.