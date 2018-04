Creerte o no, eso es irrelevante Canelo, sino qué harás para reparar los daños

Tantas veces seguro de sí mismo, al borde de la arrogancia, a Saúl "Canelo'' Alvarez no le ha quedado otro remedio que contemplarse en el espejo de su error, o el error de otro, o quién sabe de quién, el error que ahora echa por tierra la posibilidad de una esperada revancha contra Gennady Golovkin el 5 de mayo en Las Vegas.

Bien sabía el mexicano y su equipo de Golden Boy que las cartas no estaban a su favor luego de dos pruebas suspendidas a causa del dichoso clembuterol, el mismo y viejo clembuterol que ha destruido o puesto un detente en las carreras de tantos deportistas, una de las sustancias más añejas en el libro de del dopaje.

Ah, Saúl, quizá tengas razón. Tal vez la carne contaminada por algún ganadero inescrupuloso en tu tierra llegó a tu mesa por negligencia y estupidez de alguien encargado de velar por ti y tu bienestar. Una negligencia que hoy te acaba de costar decenas de millones y reclamar una parte importante de tu reputación.

"Me siento todavía en shock por lo que ha sucedido'', dijiste en una declaración. "No quiero que nadie tenga dudas de mi integridad. Siempre he sido un boxeador limpio y siempre lo seré. A mis fanáticos, no los he decepcionado''.

¿De verdad lo crees así? En este mundo cínico y descreído, la sombra de la duda solo genera más duda, imagínate no con uno sino con dos exámenes antidopaje reprobados y las fotos circulando en redes sociales que mostraban tu cuerpo más esculpido que nunca, más potente que nunca. No digo que estés mintiendo, pero el momento de este lapso de juicio y ejercicio no te hace nada bien.

No es que la Comisión de Nevada quiera o no quiera, es que se autodestruiría si te deja pasar esta errata. Iría en contra de sus propias regulaciones. El tema de la contaminación cárnica y cómo llegó a tu boca le resulta, hasta cierto punto, irrelevante. Lo único permanente aquí son las pruebas fallidas y tú las fallaste. En qué momento.

Que esta porción de historia sirva de ejemplo para el resto de los boxeadores. Esa vieja excusa, en cualquier deporte, de que "desconozco cómo esta sustancia entró en mi organismo'', o en este caso específico acusar a la "carne contaminada'', ya no funciona, no camina, no pasa el tamiz de los organismos rectores y la opinión pública.

Créeme que todos estamos decepcionados, no alegres ni festejando. Soy defensor tuyo, creo que eres mejor boxeador de lo que tus detractores están dispuestos a aceptar, pero en esta hay que estar del lado de la comisión. Y tú hiciste bien en retirarte. Probablemente la sentencia sea recortada a la mitad y ya para fines de agosto puedas combatir de nuevo, quizá en septiembre para las fechas patrias de tu México lindo y querido.

Utiliza estos días para reflexionar, sigue entrenando en espera de que este velo de polvos y lodos se levanta y llegue la claridad. No vendría mal una pizca de humildad para aceptar el error que hoy te ha puesto en la guillotina pública y en el ojo del huracán que alguien -eso quiero creer- agitó para tu mal.

Y entonces regresa más fuerte y más limpio que nunca.