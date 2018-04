De descalificación a no contest: se hace justicia con boxeador cubano tras polémico veredicto

Parece que todavía queda algo de justicia en la tierra. Tras someter una apelación, Marcos Forestal recibió la noticia de que su descalificación del sábado 21 de abril era borrada de su record y se cambiaba el resultado de la pelea a no-contest.

Este dictamen de la Comisión de Boxeo de Tijuana borra en parte la decepción del guerrero cubano, quien fue descalificado -ahora sabemos que sin base- por el árbitro Alberto Carlos Kuki Ramos para darle un triunfo inmerecido a José Suárez en una cartelera celebrada en esa ciudad fronteriza.

"En parte es una reivindicación, porque no se puede jugar así como así con los que nos entregamos encima del ring'', afirmó Forestal, quien pelea bajo la bandera de Jab Boxing Promotions. "Si hubiera sido legal, soy el primero en reconocerlo, pero ahí está el video. ¿Dónde estaban las irregularidades de las que él hablaba? ¿Dónde está mi accionar sucio?''.

El equipo de Forestal había presentado la apelación el domingo en la mañana y esperaba el resultado de un momento a otro y con la esperanza de fuera favorable por el peso de las evidencias contenidas en el documento.

Lo interesante ahora es que a Forestal le restan dos combates más en la zona de Tijuana, pero su campamento reveló que evaluarían bien dónde y bajo qué circunstancias se efectuarían estos dos choques.

"No hemos decidido nada en estos momentos, pero Marcos sube al ring nuevamente fines de mayo o junio'', expresó desde San Diego Christina Carrillo, manager de Forestal. "Esta una victoria que nos permite seguir adelante''.

Ciertamente, la decisión de descalificar a Forestal cuando faltaban segundos para que finalizara el combate de Forestal contra José Suárez, levantó que obligaron a Ramos a dar su versión de los hechos.





Ramos, quien ya en el tercer asalto había penalizado al cubano con un punto por supuestas entradas con la cabeza y golpes bajos, afirmó que la demostración de Forestal en una velada con sede en Tijuana fue muy sucia y en ocasiones alevosa, obligándole a recurrir a la descalificación después de serias advertencias.

"Eso no fue cierto, por el contrario, era absurdo'', agregó Carrillo, que posee a seis boxeadores bajo contrato. "Marcos estaba boxeando con un estilo diferente para el cual el otro chico no estaba listo. El bajaba la cabeza y colocaba a Marcos en una posición de defenderse, pero el árbitro pensaba que el infractor era Marcos''.

Desde el principio -y de acuerdo con un video que circula en redes sociales- quedó claro que Ramos seguía atentamente cualquier movimiento de Forestal y le reclamaba por sus movimientos que consideraba ilegales.

"Ese árbitro no me dejaba hacer nada, siempre me estaba reclamando, estaba incómodo conmigo'', apuntó Forestal. "Pero esto ya es historia. Ahora debo concentrarme en el futuro mío, de mi familia y de mi carrera''.

El cubano, que estrenaba un nuevo equipo de trabajo, abandonó en abril del 2014 una escuadra nacional que asistía a un torneo de la Serie Mundial de Boxeo con sede en los Estados Unidos.

Como otros compatriotas suyos, Forestal decidió marcharse de Miami y ahora se ha establecido en San Diego, donde entrena con el mexicano Carlos Barragán, con quien dice sentirse a gusto, al igual que con Carrillo