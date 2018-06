Retador cubano enfrenta en el ring a un fantasma del pasado este 16 de junio

Costó mucho encontrarle un rival a Yordenis Ugás, pero cuando le dijeron su nombre al cubano se le escapó gesto de incredulidad. Se trataba de un fantasma del pasado, uno de los pocos hombres que le vencieron en su tremenda trayectoria amateur.

En una velada de SHOWTIME que pudiera tener implicaciones futuras para Ugás, el aspirante al título mundial enfrentará este sábado 16 de junio a Jonathan Batista, quien le venciera en un torneo efectuado en febrero del 2007 en la República Dominicana.

"La vida tiene cosas tremendas, porque nunca imaginé que iba encontrarlo nuevamente en mi camino'', afirmó Ugás (21-3, 10 KO). "Solo seis extranjeros me derrotaron en mi carrera amateur, él fue uno de esos pocos. No quiero ver este combate como una especie de revancha, pero tiene su cosa''.

El equipo de Ugás intentó buscar otros rivales de mayor calado para este programa que será protagonizado por el campeón de la Federación Internacional (FIB) Errol Spence Jr., quien pudiera medirse con el cubano más adelante.

A punto estuvo de caerse la participación de Ugás en esta velada que llegará desde Frisco, pero él insistió en pelear para mantenerse en activo y llegar a otro eventual reto en la mejor manera posible.

"Me acuerdo de aquella pelea contra Batista'', comentó Ugás, quien perdió por puntuación de 24-15. "Llegamos a Dominicana de un torneo en Bulgaria, tenía problemas con el peso, pero no daré excusas. Me confié, no lo conocía y ese fue mi error. Sé que no le ha ido del todo bien en el boxeo profesional. Sea lo que sea, tengo que vencerlo este sábado''.

Al dominicano Batista (17-13, 10 KO) el público local tuvo oportunidad de verlo en una cartelera de marzo del 2018 en el Miami Airport Convention Center, donde perdió por decisión unánime contra el experimentado Matt Korobov.

Esta será la segunda pelea de Ugás en el 2018, luego de tres presentaciones en el 2017 que lo han convertido como uno de los púgiles cubanos que más acción ha tenido en los últimos tiempos.

Tras vencer a Ray Robinson en febrero pasado, Ugás se ubicó entre los primeros del ranking welter de la FIB y su meta es retar a Spence Jr., quien defiende su corona el sábado contra el mexicano Carlos Ocampo.

"No puedo dejar pasar la oportunidad de que me vean esa noche'', recalcó Ugás. "Quiero que me vean ganar de forma convincente, que sientan que conmigo hay que contar para cualquier ecuación en las 147 libras''.