Jonathan Batista confía en derrotar por segunda vez al venenoso alacrán de Cuba

Jonathan Batista no encuentra mejor palabra para describir a Yordenis Ugás que alacrán. La comparación viene por el veneno de los golpes de cubano y la forma constante en que utilizó su derecha como un aguijón. Ya alguna vez encontró el antídoto, ¿pero podrá hacerlo dos veces?

