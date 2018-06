Retador cubano presenta caso de Golovkin para apuntalar su cita contra el campeón

Yordenis Ugás puede desconfiar de mucha cosas en la vida, pero no de la justeza de la Federación Internacional. El cubano contempla la posibilidad de medirse al campeón del organismo Errol Spence Jr. y espera que se cumplan las reglas que lo han convertido en el más serio de todos los que rigen el boxeo.

Tras vencer el sábado por nocaut en el primer asalto al primer retador Carlos Ocampo, Spence Jr. (24-0, 21 KO) comentó que le gustaría enfrentar al ganador entre Shawn Porter y Danny García, o a Jessie Vargas antes de que darle la oportunidad a Ugás (22-3, 11 KO).

"Bueno, él tiene que pensar bien cuál va a ser su próximo paso, porque ya venció a un retador que no lo merecía'', apuntó Ugás. "El habla de cuidar su legado, pero no puede enfrentar a otro oponente inferior. Eso no lo ayudaría''.

Porter y García tienen previsto enfrentarse a fines de agosto en Brooklyn, y existe una fuerte posibilidad de que Vargas contemple una revancha contra Adrien Broner, de modo que ninguno de los tres estaría disponible para el siguiente encuentro de Spence Jr.

Por otra parte, Vargas es el número cuatro en la clasificación de la FIB, mientras que Ugás ya se ganó el derecho de enfrentar a Spence Jr. cuando en febrero derrotó a Ray Robinson para ubicarse en la segunda plaza.

"Spence Jr. posee por ley una pelea opcional contra el rival que él desee, porque ya defendió su faja de manera obligatoria'', agregó Ugás. "Primero, no puede escoger a un rival de poca monta por lo de su legado. Segundo, en algún momento deberá enfrentarme porque así lo exigen las reglas de la FIB. Y si no, ahí está el caso de Golovkin''.

Hace apenas un par de semanas, la FIB le retiró su faja a Gennady Golovkin cuando este desobedeció al organismo y no enfrentó a su rival obligatorio Sergiy Derevyanchenko, eligiendo a Vanes Martirosyan, quien ni siquiera era de su peso natural.

Ahora el cubano espera que la FIB muestre el mismo sentido de justicia en caso de que Spence Jr. se desvíe de los dictámenes que indican claramente la opción de medirse con los mejores del ranking.

"No quiero faltarle el respeto a Ugás, que es un gran peleador'', apuntó Spence Jr. "El está rankeado por la FIB, así que voy a tener que enfrentarlo. Pero yo quiero construir mi legado y una victoria sobre Ugás no me va a llevar a ninguna parte''.

Ugás, por su parte, considera que él daría mejor resistencia y espectáculo que el muy superado Ocampo y hasta que Vargas (28-2-1, 10 KO), quien le supera en historial pero no en habilidades de boxeo.

"Respeto mucho a Vargas, quien ha sido campeón del mundo, pero creo que en boxeo estoy por encima de él'', recalcó Ugás. "Entonces creo que Spence Jr. se equivoca cuando habla de que yo no le ayudaría a construir su legado. No, es que yo creo que puedo detener su legado. Conmigo hay que morirse encima del ring''.

Lo único que demoraría más de la cuenta el choque contra Ugás sería una pelea para unificar títulos.

"Si se negocia un combate entre Spence Jr y Terence Crawford, yo sería el primero en dar un paso al costado'', comentó Ugás, vencedor el sábado de Jonathan Batista. "Me encontrarían sentado en primera fila''.