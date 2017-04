Iba a ser boxeador y ahora es la joya de los Dolphins

Pudo haber sido boxeador o basquetbolista, sin embargo ahora es la joya que los Dolphins elijieron la noche del jueves en su primer turno en el Draft 2017 de la NFL.

Charles Harris (6-3 pies, 253 libras) tuvo que enfrentar situaciones muy extremas desde niño, pues su madre sufría esclerosis múltiple y era devastador para él verla cómo cada día se deterioraba más.

“Estaba muy molesto conmigo mismo y me sentía que no era lo suficientemente bueno, porque por más que ayudara en las labores de la casa no podía hacer que ella se recuperara”, comentó Harris. Un vecino vio su frustración y lo llevó al YMCA para que boxeara. “Tener la oportunidad de boxear y dar rienda suelta a mi ira fue algo tremendo para mí”.

En high school se decidió por el football pero la violencia del juego lo desanimó y prefirió mudarse al basquetbol.

Despegaba con muchas posibilidades en el baloncesto, pero su entrenador de football Lee Allen en los próximos dos años no le perdía la pisada.

“Un día compañé a mi amiga que tenía que darle algo al entrenador Allen”, recordó Harris. “Todo el equipo de football estaba en la clase. El coach me dijo si finalmente estaba listo para volver. Le dije no. Uno de los jugadores comentó en voz alta que yo tenía miedo de jugar football. No podía dejar pasar eso por alto, y empecé a practicar con el equipo de football. El resto es historia”.

Los Dolphins eligieron al defensive end de la Universidad de Missouri en el número 22 no solo como el futuro heredero de Cameron Wake.

“Nunca un equipo tiene suficientes jugadores que persiguen al quarterback rival”, comentó el gerente general de los Dolphins Chris Grier. “Nuestra ambición es que Harris sea uno de nuestros principales cuatro en los Dolphins”.

Pese a que el equipo de Missouri (4-8) cumplió una pobre temporada en el 2016, logró 12 tackles y nueve derribos al quarterback contrario.

“Desde hace un mes tomamos la decisión de elegirlo y por eso no nos acercamos a él para no despertar sospechas”, afirmó Grier. “Nos convenció su actitud, el hecho que es competitivo, apasionado por el football, es explosivo y rápido... Tiene un gran potencial”.

Los Dolphins ratificaron en su primera selección los pronósticos que darán prioridad a reforzar su defensiva.

En la noche del viernes, en la segunda ronda, los Dolphins escojerán en el turno 54 y en la tercera en el 97.

Mientras el sábado, en la cuarta ronda, el equipo de Miami no tiene selección, pero en la quinta se encuentra en el turno 166 y 178; en la sexta no tiene turno y en la séptima en el 223.