Consejo de Suh a un novato: cierra la boca y aprende

Ndamukong Suh le recomendó al novato Davon Godchaux que se alista para jugar, que cumpla su rol, que cierre la boca y que aprenda.

Los consejos no se los dio el astro de los Dolphins al defensive tackle en el minicampamento de novatos de la semana pasada, sino cuando el equipo de Miami lo seleccionó en quinta ronda.

Suh también es defensive tackle y líder de los Dolphins. Por lo tanto se convierte en un modelo para los recién llegados.

“Él [Suh] me envió un mensaje de texto apenas me escogieron, me dijo que lo llamara y así lo hice”, reveló Godchaux. “Conversamos por teléfono. Fue muy amistoso. Lo cual me sorprendió”.

Sí, cuando uno se acostumbra a ver en la cancha a Suh no tiene nada de amistoso. Fuera de ella, sin embargo, es diferente. Pero el contraste no deja de llamar la atención.

Godchaux afirma que se encuentra dispuesto a jugar en cualquier posición que lo pongan y tiene claro lo que puede aportar a los Dolphins.

“Me siento como un jugador que frena el ataque terrestre y que va en busca del quarterback de los rivales, puedo hacer ambas cosas”, afirmó Godchaux. “En cualquier rol que me necesiten, ahí estaré dispuesto a contribuir”.

Nacido en Plaquemine, Louisiana, y con 22 años de edad, Godchaux es imponente: mide 1.91m y pesa 141 kilos. Para tener una idea de lo que eso significa bastará decir que el temible Suh, de 30 años, mide 1.93m y pesa 138 kilos.

El coordinador defensivo de los Dolphins Matt Burke dijo que la competencia en la posición de defensive tackle está abierta.

“Tenemos que ser más consistentes en la posición de defensive tackle”, advirtió Burke. “Hemos traído dos jóvenes [Godchaux y Vincent Taylor] y además hemos firmado a algunas jóvenes promesas del equipo de prácticas del año pasado. Obviamente habrá una competencia abierta por ganarse el puesto”.