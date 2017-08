Gase afirma que Cutler tiene interés en jugar con los Dolphins

El entrenador de los Dolphins Adam Gase confirmó el sábado que luego de la lesión del quarterback titular Ryan Tannehill conversó una vez con Jay Cutler y que este último le confesó su interés por volver a jugar.

Ante la incertidumbre de la situación de Tannehill, Gase se reunió hasta muy tarde en la noche del viernes con el vicepresidente del club Mike Tannenbaum y el gerente general Chris Grier para barajar todas las opciones.

Tannehill abandonó las prácticas del jueves con un problema en la rodilla izquierda, la misma que sufrió una rotura parcial de ligamentos en un partido contra los Cardinals de Arizona, el 11 de diciembre pasado.

Gracias a un riguroso tratamiento, el quarterback evitó una operación, pero ahora la cosa se complica porque quiere decir que su rodilla no se encuentra estabilizada.

Gase dijo que vienen apilando toda la información necesaria para luego tomar una decisión sobre Tannehill. Lo único seguro es que el tiempo de para del quarterback será prolongado y si se opera se perderá toda la temporada. Por lo tanto, empieza la busqueda de un reemplazante.

El nombre de Cutler surgió porque Gase lo dirigió cuando era coordinador ofensivo de los Bears de Chicago en el 2015.

En la temporada del 2016, Gase asumió las riendas de los Dolphins, mientras Cutler continuó en Chicago y al final de la campaña anunció su retiro. En la actualidad es comentarista de la cadena Fox.

“Hablé una vez con Cutler y le pregunté si estaba interesado en volver”, dijo Gase. “Respondió que sí. Pienso que en estos momento se encuentra evaluando todos los escenarios. No es algo seguro, fue una sorpresa para él la pregunta y tendrá que barajar muchas cosas”.

Gase descartó que Cutler haya puesto como condición que le garanticen el puesto de titular y que le asignen un salario acorde con la responsabilidad.

“En la conversación que sostuvimos, él [Cutler] no demandó nada”, replicó el entrenador de manera categórica. “Sobre los comentarios que circulan en los diferentes medios, puedo asegurar que él no ha hablado con nadie. Si tuviera algo que decir me lo diría a mí. Es ridículo todo lo que se viene diciendo”.

Por ahora, Matt Moore es el primer quarterback de los Dolphins, pero si se incorpora uno más tendrá que luchar por el puesto. Moore dijo que no presta oidos a los rumores.

“Me encuentro enfocado en mi trabajo y en los muchachos que están aquí ahora”, explicó, “Me concentro en el día a día. Hoy es un desafío y mañana una revisión de lo hecho el día anterior. El próximo día trataré de trabajar mejor y ahí es donde está mi cabeza en estos momentos”.