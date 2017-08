La maldición de las lesiones golpea de nuevo a los Dolphins

Kenyan Drake salió de las prácticas del lunes ayudado por un asistente, luego de haber chocado con un compañero, y se teme que sea el segundo running back de los Dolphins que sufra una conmoción cerebral.

Las lesiones se han convertido en una peste para los Dolphins en la pretemporada.

El equipo de Miami perdió al quarterback titular Ryan Tannehill, quien sufrió la rotura del ligamente cruzado anterior en la rodilla izquierda; el running back Jay Ajayi se recupera de una conmoción cerebral; el linebacker Raekwon McMillan quedó fuera de la campaña con la misma lesión que Tannehill, pero en la rodilla derecha; el left guard Ted Larsen estará fuera meses con una rotura muscular; y a ellos se suma el tight end Julius Thomas, con problemas en la espalda.

Durante el partido de 11 contra 11, el novato cornerback Torry McTyer salió a marcar con fuerza a Drake, quien en el choque de cabezas llevó la peor parte. Permaneció tendido en el campo por varios minutos y salió ayudado por los asistentes.

Pese a las lesiones, el entrenador de los Dolphins Adam Gase adelantó que no reducirá la intensidad en las prácticas. Respecto a Drake, Gase afirmó que todavía no tiene la información sobre los alcances del golpe que sufrió.

“Esto es football y estas cosas ocurren, por algo los jugadores llevan protectores”, afirmó Gase. “Todavía no tengo información y no he visto a Kenyan”.

McTyer, quien trata de ganarse un lugar en el equipo luego de no haber sido seleccionado en el Draft de la NFL, se mostró afectado por lo ocurrido.

“No esperaba que esto ocurriera, solo quería frenarlo”, explicó McTyer al Miami Herald. “Lo primero que uno trata de hacer es evitar que se lesionen los compañeros, porque si esto ocurre es muy desafortunado. Confío que Kenyan esté OK. Nunca quiero lesionar a nadie, especialmente en las prácticas cuando los muchachos compiten y hacen jugadas”.

Los Dolphins recibirán el jueves a los Ravens de Baltimore en el Hard Rock Stadium en su segundo partido de pretemporada. El primero lo ganaron 23-20 a los Falcons de Atlanta, subcampeones del Super Bowl.