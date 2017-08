Los Dolphins muestran que pueden sobrevivir a las lesiones pese a caer con los Ravens

Los Dolphins se amoldan a la vida con las lesiones, y así quedó demostrado la noche del jueves en el Hard Rock, pese a la abultada derrota 31-7 contra los Ravens de Baltimore en su segundo partido de la pretemporada.

A falta de tres semanas para el inicio de la temporada regular contra los Buccaneers de Tampa Bay, el próximo 10 de septiembre, los Dolphins van encontrando soluciones a sus problemas.

Lo mejor de todo fue la actuación del quarterback Jay Cutler, quien pese a que participó solo en un par de series mostró la actitud de un jugador experimentado, que puede serle muy útil a los Dolphins.

“[Cutler] estuvo bien, era la primera vez que jugaba en el equipo y estuvo acertado”, afirmó el entrenador de los Dolphins Adam Gase. “Estuvo en la misma frecuencia, se mostró cómodo, hizo buenos pases y se divirtió. Tuvo un par de buenos movimientos en su zona para eludir a los rivales”.

También quedó claro que Cutler es el hombre llamado a ser el titular de los Dolphins en la próxima campaña. Matt Moore lo reemplazó, y es un suplente confiable.

Cuando se volvió a lesionar Ryan Tannehill en la rodilla izquierda, el 3 de agosto pasado, muchos temieron que la temporada de los Dolphins estaba perdida antes de empezar. Luego de ver a Cutler el jueves, con solo unos días de práctica, se puede tener la esperanza de que ese vacío puede ser bien cubierto.

“Los muchachos me hicieron las cosas fáciles”, explicó Cutler. “Fue muy emocionante volver a jugar, sobre todo en los momentos previos cuando estábamos en los calentamientos. He conversado mucho con los compañeros, les he preguntado qué les gusta, qué les desagrada y a partir de ahí voy probando. Este es un equipo joven”.

Cutler elogió a DeVante Parker, quien le hizo una gran atrapada, pero fue anulada por falta de la línea ofensiva de los Dolphins.

“Parker es un grandísimo jugador”, dijo Cutler. “Es rápido, hábil y jugar con él y los demás del equipo forma parte de la diversión”.

También quedó claro que el regreso de Jay Ajayi el jueves, tras cumplir con su protocolo que exige la NFL a los jugadores que sufren conmoción cerebral, es otro punto positivo.

“Estoy contento porque ya está sano”, dijo Gase. “Ahora tiene que jugar en la pretemporada porque es parte del proceso de su recuperación”.

Gase basa mucho de su juego ofensivo en la potencia de Ajayi, que en la temporada pasada fue una de las armas que permitió al equipo de Miami avanzar a los playoffs.

Por otro lado, el linebacker Mike Hull se alineó en lugar del novato Raekwon McMillan, quien hace una semana quedó fuera de la temporada con una lesión de rodilla, y su versatilidad es una buena carta para Gase.

Los Dolphins empezaron fuerte contra los Ravens.

El running back Senorise Perry realizó una espectacular corrida de 11 yardas a los 1:26 minutos del segundo cuarto para poner adelante 7-0 a los Dolphins.

Luego los Ravens anotaron 31 puntos sin respuesta.

El kicker Justin Tucker convirtió dos goles de campo seguidos en el segundo cuarto. El primero a los 6:29 minutos, desde 52 yardas. Y el segundo a los 9:18 minutos desde 27 yardas.

Poco antes de irse al descanso, el quarterback de los Ravens Ryan Mallett dio un pase a Larry Donnell para un touchdown de una yarda.

A los 7:48 minutos del tercer cuarto, el quarterback Josh Woodrum corrió 14 yardas para anotar. Los Ravens fueron por la conversión y Woodrum encontró a Donnell para el 21-7.

Apenas inciado el cuarto periodo, Woodrum corrió una yarda para su segundo touchdown de la noche.

Tucker selló la ventaja 31-7 par alos Ravens con un gol de campo desde 41 yardas.