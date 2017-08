Los Dolphins se niegan a canjear a uno de sus astros de la ofensiva

Los Dolphins dejaron bien en claro el lunes que no canjearan a uno de sus wide receiver estrellas Jarvis Landry. El propio entrenador del equipo de Miami Adam Gase se encargó de desmentirlo. Los rumores corrieron fuerte el domingo y agarraron velocidad porque el jugador se encuentra en su último año de contrato.

“Hablé con él [Landry] y le dije que no existe ninguna posibilidad que sea canjeado”, informó el lunes. “Si en el futuro salta algo que no es verdad y yo me entero, me acercaré al jugador aludido y le diré la verdad de la historia”.

Con las redes sociales cobra una dimensión incontrolable cualquier versión sea esta verdadera o falsa.

El exejecutivo de la NFL Michael Lombardi escribió un tuit el domingo: “Miami está dispuesto a escuchar ofertas por Jarvis Landry y seriamente”. Lombardi amplió el rumor en otro tuit: “Cuando digo ‘escuchar’, los Dolphins han dado a conocer de que canjearán a Landry por el precio correcto- ellos están muy activos en las conversaciones así como otros equipos”.

Gase explicó que Landry es una pieza fundamental en la ofensiva de los Dolphins.

“Landry es uno de los jugadores que enciende nuestro ataque”, afirmó el entrenador. “Basta una jugada para que transmita el fuego a sus compañeros. Cuando agarra el ritmo, una jugada de tres o cuatro yardas la transforma en 15 o 20. Hace cosas que otros no hacen. Los rivales saben que lo vamos a buscar y por eso debemos ser muy creativos para pasarle el ovoide”.

Lombardi contraatacó el lunes con otro tuit en que se reafirma con lo que dijo el día anterior: “Por todos los desmentidos que vienen de Miami he recibido llamadas de equipos que me dicen que mi reporte es 100 por ciento exacto”.

Landry fue elegido por los Dolphins en el draft del 2014 y los dos últimos años fue seleccionado al Pro Bowl. En el 2015 estableció un récord en la franquicia con 110 recepciones para 1,157 yardas y 94 recepciones para 1,136 yardas y cuatro touchdowns en el 2016. Esta temporada ganará $893,850. Se estima que su próximo acuerdo será sobre la base de $11 millones al año.

Gase también informó que el quarterback Ryan Tannehill se recupera bien de la operación para repararle el ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, que se volvió a lesionar en una práctica el 3 de agosto pasado.

“Todavía pasará un poco de tiempo antes de que Ryan vuelve a nuestra sede”, informó Gase. “He conversado con él, la mayoría por mensaje de texto, y me dice que está cansado de hablar de la operación, y lo asombroso es lo rápido que se empieza ahora la el proceso de recuperación luego de haber sido operado”.

▪ Hasta el sábado, Gase tendrá tiempo de reducir la plantilla a 53 jugadores de los 90 que tiene ahora.