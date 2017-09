Astro de los Miami Dolphins cumplirá su sueño de jugar en su Londres natal

El running back de los Dolphins Jay Ajayi cumplirá el sueño de su vida de jugar en su Londres natal, ante sus padres, hermanos y amigos, en el partido contra los Saints de Nueva Orleans, el domingo (9:30 a.m. TV: Fox. Radio: 1140 AM, en español) en el estadio Wembley de la capital de Inglaterra.

Ajayi, hijo de padres nigerianos, llegó a Estados Unidos a los 7 años de edad, cuando sus padres decidieron emigrar a América desde Inglaterra, donde residían. Aquí aprendió el football americano, al punto de elegirlo como su destino pese a que desde muy pequeño se había enamorado del fútbol y era un fanático del Arsenal londinense.

“No voy a mentir, el partido del domingo es especial para mí”, afirmó Ajayi. “Esta es la primera vez que mis tres hermanos menores viajan a Londres. Ellos nacieron en Estados Unidos. Mis padres estarán en las tribunas, por primera vez en algún tiempo, lo mismo que mis familiares y amigos”.

Cerca de 40 personas le han pedido boletos para el partido, y Ajayi aseguró que complacerá a todos.

Además, la NFL enfocó la promoción del encuentro en el hecho de que Ajayi es un londinense que jugará por primera vez en su casa en un partido oficial de la liga.

“Es maravilloso ser la cara de la NFL para este partido”, expresó el corredor. “Pero no me voy a distraer del objetivo que es ganar el encuentro. Claro que voy a disfrutar la experiencia y, para ser honesto, gozar del tiempo en que estoy en Londres... Es una sensación extraña pues he llegado tan lejos en mi carrera”.

En el 2005, en su año de novato, Ajayi también viajó a Londres para un partido oficial de la NFL, pero no jugó porque se encontraba lesionado.

“Entonces no sabía cómo se iba a desarrollar mi carrera en la NFL porque me encontraba en la lista de lesionados”, recordó Ajayi. “No jugué pero pude disfrutar de la experiencia de estar en Londres al lado de mi familia. En esta oportunidad es algo mucho más serio porque voy a tomar parte en el juego. Por lo tanto estoy muy entusiasmado y es algo muy grande jugar en el estadio Wembley. No mucha gente tiene la oportunidad de jugar en un escenario tan especial, y no lo voy a tomar como algo que me lo merezco, sino como algo que voy a valorar por siempre”.

Será la cuarta vez que los Dolphins jugarán en Londres, y el partido tiene enorme significado porque el equipo de Miami viene de perder el domingo pasado contra los Jets de Nueva York en una falsa actuación. Hay un sentido de urgencia por reivindicarse. Y no hay nada mejor que hacerlo frente ante una escuadra tan dura como la de Nueva Orleans.