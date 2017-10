‘El Bravo’ Kiko Alonso resulta crucial en la victoria de los Dolphins sobre los Titans

Encabezados por El Bravo, el apodo en las redes sociales del cubanocolombiano Kiko Alonso, la defensiva de los Dolphins llevó gran parte del peso del partido y ayudó al equipo de Miami a vencer 16-10 a los duros Titans de Tennessee, la tarde del domingo en el Hard Rock Stadium ante 61,135 aficionados.

Pese a las deficiencias en la ofensiva, ahora los Dolphins con un récord 2-2 pueden mirar el futuro con un poco más serenidad. La temporada pasada, el equipo surfloridano empezó 1-4 y llegó a los playoffs.

La defensiva de Miami derribó seis veces al quarterback de los Titans Matt Cassel y provocó dos perdidas del ovoide al rival, una de ellas para touchdown.

Alonso, Reshad Jones y Lawrence Timmons se combinaron con seis tackles cada uno, pero fue el cubanocolombiano quien le dio el encontronazo a Cassel para que perdiera el ovoide y anotara Jones.

“No me bloquearon y, ya tu sabes, le di duro al quarterback”, comentó Alonso sobre la jugada de anotación. “Estoy emocionado, uno de siente bien después de ese tipo de jugadas. Yo no me había dado cuenta que la pelota estaba viva, pero en las prácticas se pone mucho énfasis en extender las jugadas”.

Parecía que el primer cuarto iba a terminar en blanco, pero a falta de 53 segundos para el final Cody Parkey acertó un gol de campo desde 41 yardas y puso adelante 3-0 a los Dolphins.

Lo más insólito ocurrió 46 segundos después. Alonso, haciendo honor a su apodo, cargó contra Cassel, lo derribó y lo hizo perder el ovoide. Hubo un instante de parálisis, pero Jones se avivó, recuperó la pelota y la retornó 48 yardas para touchdown.

“Hay que terminar las jugadas”, exclamó el safety. “Esa fue la clave”.

Mientras la defensiva de los Dolphins se lucía, la ofensiva no carburaba y, por el contrario, ponía en peligro lo logrado por sus compañeros. Un ejemplo de ello fue cuando Jay Ajayi perdió el ovoide en la yarda 28 de los Dolphins.

La defensiva de Miami limitó el daño a un gol de campo de 45 yardas de Ryan Succop, a los 5:18 segundos del segundo cuarto.

En el inicio del tercer periodo, los Titans encontraron la manera de superar la defensiva de los Dolphins y Cassel redondeó la faena con un pase de 11 yardas para touchdown de Phillip Supernaw, a los 7:43 minutos para igualar 10-10 la pizarra.

El ataque de los Dolphins reaccionó en el inicio del último periodo y anotó un touchdown de Jarvis Landry tras un pase de 6 yardas de Cutler. Pero como al pobre siempre le falta el centavo para el dólar, Parkey falló en el punto extra y el equipo de Miami tomó ventaja de 16-10.

Era apenas el tercer TD de los Dolphins en lo que va de la campaña.

Al final, luego de que la defensiva de los Dolphins dejó la piel para que los Titans no volvieran a anotar, la ofensiva de Miami mejoró y pudo retener el ovoide el tiempo suficiente para no darle oportunidades al oponente.