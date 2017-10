Furia, agresividad y orgullo son las señas de la defensiva de los Dolphins

Furia, agresividad y orgullo son a juicio de Cameron Wake los atributos que caracterizan a la defensiva de los Dolphins, que cumplió un papel determinante en la victoria 16-10 contra los Titans de Tennessee, el domingo en el Hard Rock Stadium.

Muchos consideran que la causa más frecuente en la desunión de los equipos en la NFL es cuando uno de ellos, el defensivo o el ofensivo, no responde al nivel del otro. Y eso es lo que ocurre en los Dolphins en la presente temporada.

Mientras el equipo defensivo de los Dolphins anotó un touchdown, derribó seis veces al quarterback Matt Cassel y permitió apenas en dos oportunidades que los rivales convirtieran el tercer down en 13 intentos, la ofensiva solo logró el domingo su tercer touchdown de la campaña y apenas consiguió 178 yardas, luego de haber acumulado 63 en el primer tiempo.

“Furia, agresión y orgullo es lo que ofrece nuestra defensiva”, comentó Wake, uno de los símbolos del equipo de Miami. “Tenemos grandes jugadores y estamos mejor cada semana”.

Wake afirmó que la defensiva de los Dolphins tiene expectativas muy altas en la presente temporada, pero al mismo tiempo no ve ningún factor de división en el club por el hecho de que la ofensiva no responda a la misma altura que la defensa.

“Nunca en los Dolphins estaremos uno contra el otro”, explicó el defensive end. “Al final del día, lo único que importa es la victoria”.

Por su parte, el defensive tackle Ndmukong Suh afirmó que en ningún caso el rendimiento de la ofensiva será motivo de fractura en los Dolphins.

“Somos un equipo muy fuerte y entendemos el momento que desafortunadamente estamos pasando”, expresó el jugador de origen camerunés y jamaicano. “De seguro vamos a ver grandes cosas en el ataque y malas cosas en la defensa, y viceversa. Al final, es un juego de equipo”.

Mientras, el entrenador de los Dolphins Adam Gase defendió la labor de su quarterback Jay Cutler y dijo que muchas cosas se están haciendo mal en la ofensiva.

“Si nuestros atacantes no atrapan el ovoide, lo pierden y no hacen las cosas que les pedimos, nada va a funcionar”, sentenció Gase. “Jay [Cutler] es de los que menos errores comete. No tenemos otra alternativa, debemos enmendar los errores en ataque”.

Por su parte, Cutler no se refugió en eufemismos.

“Fue una pobre actuación de la ofensiva”, dijo el quarterback. “No hemos ayudado a la defensiva en tres semanas”.

En la misma línea se situó el center Mike Pouncey.

“Sí, tenemos que encontrar la manera en la ofensiva de ayudar a nuestra defensa”, manifestó Pouncey. “Siempre es importante lograr una victoria en esta liga, pero la manera cómo hemos jugado las últimas tres semanas es inaceptable. No vamos a ganar a nadie jugando así”.

Felizmente, el domingo los salvó la defensa, pero hace una semana no ocurrió así y cayeron 20-0 contra los Saints de Nueva Orleans en Londres, y hace dos perdieron 20-6 frente a los Jets de Nueva York en East Rutherford, Nueva Jersey.