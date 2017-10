Cheerleader argentina de los Dolphins se luce en Anual que ayudará a víctimas del huracán

Cuando la cheerleader Agustina Sol Brischetto posó desde Cayo Hueso a Miami Beach para el Anual de los Dolphins, jamás imaginó que muchas de esas zonas serían desvastadas por el huracán Irma. Ahora le queda la satisfacción de saber que los directivos del equipo de Miami decidieron que todo el dinero recaudado por la venta de la revista será donado a las víctimas de la tragedia.

Nacida en La Plata, Argentina, Agustina fue seleccionada en el 2016 durante una gira que hicieron los Dolphins por cuatro países (Argentina, Brasil, Colombia y México) con el propósito de escoger chicas para su escuadra de porristas y de esta forma darle un poco más de sabor latino.

Desde entonces, la vida de Agustina ha dado un vuelco total.

“La vida me regaló con una oportunidad que no estaba en mis planes”, contó. “Mi mejor amiga me avisó que habían programado en Buenos Aires una audición de los Dolphins para escoger porristas y yo participé con tan buena suerte que fui una de las elegidas”.

Agustina confiesa que desde los tres años de edad empezó a bailar. Más tarde, su mamá la acompañaba desde La Plata a Buenos Aires, más de una hora de viaje, para que tomara clases de baile.

“Cuando terminé la secundaria ingresé a la universidad para estudiar administración de empresas, pues tenía que prepararme para ganarme la vida”, reveló Agustina. “Dejé de bailar y durante dos años me dediqué por entero a estudiar hasta que me dí cuenta que no podía vivir sin la danza y acomodé mis horarios para hacer ambas cosas de manera simúltanea”.

Cuando los Dolphins llegaron a Buenos Aires encontraron a Agustina en plena forma y cuando la seleccionaron su vida pasó del fútbol al football. Ella nunca había considerado vivir en otro país. Pero aceptó el reto.

En Miami aprendió que el tema de las porristas es muy cultural en Estados Unidos, las niñas lo hacen desde la época escolar, y Agustina fue involucrándose cada vez más a un estilo que combina la danza y la corografía. También fue internándose en los secretos del football, mirando los partidos y de esa manera realizar mejor su labor para la que la habían contratado.

En su primera año viajó a la Bahía de Guantánamo para visitar a las tropas estadounidenses estacionadas ahí. También viajó a Barbados para el calendario con traje de baño.

Todos los años, los Dolphins renuevan su equipo de cheerladers, y Agustina tuvo la fortuna que le extendieron el contrato. Y esta segunda temporada no ha podido desarrollarse de mejor manera. Fue elegida Miss Agosto 2017 y luego fotografiada para el Anual.

“Aunque en dos años mi vida cambió, trato de adaptarme y disfruto mucho lo que hago, me gusta vivir cerca de la playa”, afirmó. “Claro que echo de menos muchas cosas, por ejemplo la comida de la abuela, pero no se puede tener todo”.

Agustina se declara hincha de Lionel Messi (participó en la coreografía del show de mediotiempo en El Clásico Barcelona vs. Real Madrid, en el Hard Rock Stadium, en julio pasado) y de Estudiantes de La Plata, el equipo de su ciudad conocido como los pincharratas, porque en un principio el club fue integrado por estudiantes de medicina que hacían prácticas en el laboratorio de la ciudad.

“Cuando me eligieron para los Dolphins, el periódico principal de La Plata me hizo una entrevista y la tituló: ‘La pincharrata que sueña con ser cheerleader’”, comentó Agustina, “Y lo bueno es que hice mi sueño realidad”.

Agustina también se presentará en el desfile en traje de baño de las cheerleaders de los Dolphins, el 27 de octubre en el Hard Rock Stadium. Los boletos del evento se pueden comprar de antemano por $25 o $30 en la puerta. El Anual podrá comprarse en el evento por $20. Los aficionados pueden ir a DolphinsCheerleaders.com para reservar boletos a este evento exclusivo.

El Anual puede ser reservado antes de salir a la venta en www.DolphinsCheerleaders.com, y será enviado a mediados de noviembre. El precio del Anual es $19.99, más costos de envío.