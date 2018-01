Gase descarta a Cutler y Moore será el titular contra los Ravens

El entrenador de los Dolphins Adam Gase afirmó el lunes que la lesión en las costillas que sufrió el quarterback Jay Cutler el domingo no luce bien y que Matt Moore lo reemplazará el jueves ante los Ravens en Baltimore.

Cutler dejó el campo a inicios del tercer cuarto del partido contra los Jets de Nueva York en el Hard Rock Stadium mientras los Dolphins perdían 28-14 y cuando ingresó Moore en su lugar, el equipo de Miami pudo darle vuelta a la pizarra para vencer 31-28.

“Jay [Cutler] sufrió múltiples fisuras”, informó Gase. “Seguimos el proceso de recuperación día a día... Este es un asunto que depende del nivel de tolerancia a un enorme dolor. No es una lesión fá-cil, porque es difícil respirar y para un QB que tiene que lanzar y hacer muchas cosas más es muy complicado. Cuando lo vi tendido en el suelo, supe que no era nada bueno porque Cutler no es el tipo que se queda en el piso cuando recibe un golpe”.

Gase dijo que el cambio de quarterback no significa mayores diferencias en la manera de jugar.

“Contra los Jets mantuvimos lo que estábamos haciendo desde el comienzo”, explicó Gase. “Hubo cosas al principio del juego que no funcionaban bien, las limpiamos y fue cuando hubo buenas jugadas de Matt [Moore], Kenny [Stills] y Jarvis [Landry]. Mandamos las mismas cosas que al principio, pero al final del partido pudimos hacerlas de manera correcta”.

El wide receiver Kenny Stills dijo que Moore ingresó al choque contra los Jets con un sentido de urgencia porque el equipo estaba abajo en el marcador.

“Matt [Moore] es un muchacho intenso. Ama divertirse. Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo”, dijo Kenny Stills. “Cada día bromea, disfruta su trabajo, ama estar aquí. Sabemos que nos va dar la oportunidad de hacer jugadas y que se va a preparar para ayudarnos a ganar”.