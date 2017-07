El doble discurso de la Concacaf en la Copa Oro

Por otra parte es triste que Honduras, uno de los referentes del fútbol en la región, haya protestado el partido por la presencia de un jugador de 37 años, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. Se puede decir que el once catracho avanzó por su arte en la oficiana, no por lo que hizo en la cancha, donde no anotó ni un gol.

