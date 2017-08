El impacto la salida de Neymar en el Barcelona

El astro brasileño Neymar fue presentado este viernes como jugador del Paris Saint Germain. Será la primera espada y llevará el número 10 que le cedió con gusto el argentino Javier Pastore.

En tanto en Barcelona hay quedado un cierto sabor agridulce tras su marcha. Por un lado se lamenta la salida de uno de los mejores jugadores del mundo y por otro se frota las manos con los 222 millones de euros que han ingresado por su traspaso.

En Barcelona estaba esperando que Ney resolviera su situación para entonces lanzarse a mercado a buscar jugadores para hacer otro Dream Team. Si lo consigue su marcha sería entonces beneficiosa.

Lo malo es que Barcelona se demoró demasiado y ahora todos los equipos están pidiendo montañas de euros por cederles los jugadores que no tienen una cláusula de rescisión.

Este es el caso de Paulo Dybala (150 millones), Kylian Mbappe (180 millones), Ousmane Dembelé (100 millones), Coutinho (120 millones), solo aparece la mesura con el central Iñigo Martínez (32 millones) y Paulinho (40 millones).

No hay dudas que la liga española ha sufrido un daño colateral, porque Neymar se ha llevado a Francia su magia y fantasía, pero siempre ha sido así los jugadores van y vienen y los equipos perduran.

Hoy nadie llora la marcha de Cruyff, Ronaldillo, Xavi y otros grandes que han vestido la camiseta azulgrana. Siempre vendrá otro que llene ese lugar y como la vida el fútbol sigue. Pronto nadie se recordará de la mejor delantera de la historia, la MSN.

En sus cuatro años con el Barça, Neymar anotó 105 goles en 136 partidos y conquistó una Champions (2015), dos ligas (2015 y 2016) y tres Copas del Rey (2015, 2016 y 2017).

El brasileño ha dicho que quiere un nuevo desafío, pero lo cierto es que el Barcelona pudo hacer más por retenerlo diciéndole que era considerado igual que Lionel Messi y que fue el mejor de la Liga de campeones, aunque fuese Leo el que apareciera en la foto. Cuando el Barça lo intentó este verano ya era tarde.

La despedida de uno de los mejores jugadores del club fue agria, el abrazo de los jugadores y posteriores mensajes fue todo lo que recibió. Los aficionados le llamaron de todo menos bonitos y la prensa en Cataluña se cebó con él.

Ahora el club azulgrana le ha dado mucho trabajo a sus abogados. Si bien su llegada fue un calvario con acusaciones y juicios, su despedida no será menos. En principio no pienzan pagar los 26 millones de euros al padre de Neymar por considerar que Ney no cumplió lo pactado.

Igual piensa demandar al PSG ante la UEFA por incumplir el “Juego Limpio” y tendrá que enfrentar una demanda del Santos que le reclama $4,5 millones de euros por no celebrar un partido amistoso pactado y que no se jugó.

El Barça ahora tiene la pelota en sus pies, solo le falta el gol.