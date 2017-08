Sancionan en EEUU a Rafa Márquez por supuesto vínculo narco

Rafael Márquez, una de las leyendas del fútbol mexicano y eterno capitán del “Tri”, es una de las 22 personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante, anunciaron el miércoles las autoridades.

El Tesoro indicó que congeló los bienes en Estados Unidos de Márquez, al que señaló como uno de los presuntos testaferros del narcotraficante Rafael Flores Hernández.

La agencia dijo en un comunicado que entre las otras personas sancionadas está el cantante de banda Julio César Alvarez Montelongo, conocido como Julión.

“Ambos hombres tienen largas relaciones con Flores Hernández, y han servido como testaferros para él y su organización dedicada al narcotráfico y han tenido activos a su nombre”, señaló el Tesoro.

Agregó que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores Hernández.

Además de los individuos, fueron sancionados 43 negocios con vínculos con Flores Hernández, entre ellos el club de fútbol Morumbi, con sede en Guadalajara, y un casino de esa misma ciudad del occidente mexicano.

Márquez, de 38 años, tiene una larga trayectoria en clubes como el Barcelona de España, Mónaco de Francia y Red Bulls de Nueva York. Actualmente juega con Atlas de Guadalajara, de la primera división mexicana, el mismo equipo donde comenzó su carrera profesional en 1996.

El zaguero y mediocampista jugó en cuatro mundiales con el “Tri”, el más reciente en 2014 en Brasil, además de disputar otros torneos importantes como la Copa Confederaciones, Copa América y Copa de Oro.

Su representante Enrique Nieto no contestó de inmediato las llamadas de The Associated Press. Márquez, que estuvo marginado de las canchas durante casi tres meses este año por una cirugía de espalda, no se entrenó el miércoles con el resto del plantel de Atlas para su partido del viernes por el torneo Apertura.

Flores Hernández supuestamente operaba independientemente desde Guadalajara, aunque tenía alianzas con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según el Tesoro.

La fiscalía mexicana también confiscó bienes relacionados con sus negocios, entre ellos el Grand Casino cerca de Guadalajara.

“Raúl Flores Hernández se ha desempeñado durante décadas debido a sus antiguas relaciones con los carteles de la droga, y su uso de testaferros para ocultar sus inversiones producto del dinero ilícito del narcotráfico”, señaló el director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, John E. Smith.

En marzo se presentaron cargos por narcotráfico contra Flores Hernández en Washington y California.

Con su Norteño Banda, Alvarez, de 34 años, ha sido nominado para el Latin Grammy en varias ocasiones, y ha encabezado las listas de popularidad con discos como “Ni lo intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que quiero... Indispensable”.

“Rafa Márquez, yo creo que es de los futbolistas que más tiempo tiene en el fútbol. ¿Ustedes creen que tiene necesidad de algo?”, dijo Alvarez en un video publicado en Facebook live. “Sí es mi amigo, sí es mi compa y estamos puestos para hacer equipo”.

El Departamento del Tesoro no dijo que Márquez o Alvarez enfrenten cargos en Estados Unidos.

Entre las propiedades de Márquez que el Tesoro vinculó con el caso, están una academia de fútbol y clínicas de rehabilitación deportiva.

Las sanciones congelan todos los activos en Estados Unidos de las personas y negocios mencionados, además de prohibir que ciudadanos estadounidenses entablen relaciones comerciales con ellos.