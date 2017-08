Real Madrid golea y toma la punta en su estreno

El Real Madrid goleó 3-0 al Deportivo de la Coruña y se colocó de líder en la primera jornada de la liga española.

El triunfo permite a los merengues iniciar de la mejor manera su defensa del título, pese a la expulsión de Sergio Ramos por doble amonestación con el tiempo cumplido (90+1).

Gareth Bale adelantó a los blancos al empujar a la red gallega un balón suelto en boca de gol (20), antes de que Casemiro hiciera el 2-0 (26) y Toni Kroos marcara el 3-0 (62) en un partido dominado por los blancos ante un correoso equipo gallego.

Los merengues, sin el sancionado Cristiano Ronaldo, impusieron su mayor efectividad ante un Deportivo, que también tuvo sus oportunidades, principalmente en las botas de Florin Andone.

El rumano soltó dos disparos consecutivos nada más iniciar el partido que pusieron a prueba a Keylor Navas (6, 8), antes de que Sergio Ramos tuviera que sacar en la línea de gol otro remate suyo (58).

Para desesperación de Andone, Navas también le desvió a córner un penal (89).

El Real Madrid llegaba con más claridad y tras el gol de Bale, Marcelo recibió en la izquierda para pasar al otro lado, donde Casemiro remató prácticamente a bocajarro para hacer el 2-0 (26).

La ventaja en el marcador no hizo más que afianzar la tranquilidad de los visitantes que aumentarían su cuenta con un tiro de Kroos a pase de Bale para poner el 3-0 (62) definitivo.

Esta vez, al contrario de lo que había sucedido en su anterior visita, el Real Madrid no empleó a la segunda unidad en Riazor, aunque entonces no le había salido nada mal (2-6). Del once de gala (sin Cristiano), Zinedine Zidane solo dejó en el banquillo a Varane para dar entrada Nacho.

Ese fue uno de los cuatro cambios en el once respecto al partido de vuelta de la Supercopa de España ante el Barcelona. Los otros: Casemiro por Kovacic, Isco por Asensio y Bale por Lucas Vázquez. Con Isco al lado de Benzema y Bale, el Real Madrid pisó el césped de Riazor con ganas de sobar el balón.