Gran momento de goleador del Miami FC se entristece con terremoto en México

El gran momento por el que atraviesa el delantero de origen mexicano del Miami FC Jaime Chávez, presente en el marcador en los últimos cinco partidos de su equipo, se ve entristecido por el dolor que lo afecta debido al “terrible” terremoto que sacudió a México el martes último.

Pese a que ningún miembro de su familia que reside en México resultó herido, Chávez se siente muy tocado por lo ocurrido.

“Mi familia vive en el estado de Colima, y ahí no ocurrió nada”, explicó el goleador. “Pero igual me siento muy mal y como mexicano me duele que se haya derramado sangre mía, estoy viendo la mejor manera de apoyar en esta tragedia”.

Chávez, nacido en California hace 30 años, expresó su profunda emoción por la forma tan solidaria cómo ha reaccionado el pueblo mexicano frente a este cataclismo.

“Ha sido reconfortante ver la manera cómo se han apoyado unos a otros”, comentó Chávez. “Esa es una de las características de la gente mexicana que se une ante un hecho tan terrible como el que ha vivido. El terremoto nunca se espera, llega de pronto y causa muchos daños”.

El huracán Irma interrumpió una racha espectacular de Chávez que empezó el pasado 12 de agosto. En ese periodo, el delantero fue responsable de nueve de los 11 goles anotados por los azulnaranjas. Marcó siete tantos en cinco partidos de manera consecutiva, incluyendo un hat-trick contra el Cosmos de Nueva York que permitió el empate 3-3 del Miami FC, en su último encuentro, el 6 de septiembre en el Riccardo Silva Stadium.

Gracias a su efectividad, el Miami FC mantiene una racha de seis partidos invicto y se sitúa como líder absoluto de la North American Soccer League cuando apenas le faltan seis partidos para terminar la temporada.

“Me siento muy motivado en lo futbolístico por el buen momento que atravieso”, afirmó Chavez. “Ahora hay que trabajar más fuerte para que siga la racha. El éxito del equipo se debe a que toca con seguridad el balón y todos los jugadores tratamos de concretar las oportunidades que creamos. En realidad, todo el equipo se encuentra muy bien, con una gran actitud en cada partido”.

El Miami FC volverá a las canchas el domingo (4 p.m.) cuando visite en el Hodges Stadium UNF al Armada FC de Jacksonville luego de que fueran suspendidos sus dos partidos contra los Deltas de San Francisco debido a los embates de Irma.

Los azulnaranjas se entrenaron esta semana en la cancha de St. Thomas University y el estratega Alessandro Nesta se mostró muy satisfecho por el rendimiento de sus jugadores.

“Ustedes pueden verlos en las prácticas, contentos, trabajando, preparándose”, dijo el italiano tras la práctica del jueves. “Estuvimos mucho tiempo sin jugar y eso no me gusta. Fueron 10 días parados pero ya pasó el huracán y estamos listos para volver. Debemos manejar el último mes y medio y ganar la temporada”.