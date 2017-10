Estados Unidos golea a Panamá y se ubica en un puesto que lleva directo al Mundial

Con un Christian Pulisic extraordinario, Estados Unidos goleó 4-0 a Panamá, la noche del viernes en Orlando, y se ubicó en solitario en el tercer puesto que da boleto directo al Mundial de Rusia 2018 por la CONCACAF.

El entrenador de Estados Unidos Bruce Arena afirmó que la victoria sobre Panamá pone a su escuadra con 12 puntos y cinco goles de ventaja en el diferencial de anotaciones en una gran posición para asegurar el boleto directo a la Copa del Mundo.

Las eliminatorias de la CONCACAF ofrecen tres cupos directos para el Mundial y un repechaje contra el quinto de Asia, que disputan Siria y Australia.

Arena expresó que el tanto de Pulisic anotado a los 8 minutos fue crucial.

“Siempre en estos partidos anotar temprano es muy importante”, afirmó el técnico del equipo de las barras y las estrellas. “Panamá es un equipo complicado y el gol de Pulisic encaminó a nuestra escuadra”.

Realmente fue un golazo anotado por el delantero del Borussia Dortmund alemán.

En un ataque profundo de Estados Unidos, Pulisic recibió un pase de Jozy Altidore y la bola parecía quedarle un poco atrás, pero el delantero con extraordinario ingenio jaló la bola, la adelantó y emprendió tremenda carrera. Cuando le salió el arquero panameño Jaime Penedo, Pulisic lo esquivó con una finta, y cuando daba la impresión que se le acababa la cancha, en un último esfuerzo alcanzó a tocar la pelota y empujarla al fondo de las redes.

No conforme con esa obra maestra, pocos minutos después, a los 18’, le devolvió el favor a Altidore. Tomó la pelota por la izquierda, se llevó a velocidad a su marcador y sacó un centro rasante para que Altidore rematara a placer con el arco a disposición.

Los 25.303 espectadores en el Orlando City Stadium deliraron con las acciones de Pulisic. En el segundo tiempo, Arena decidió cambiarlo porque los canaleros empezaron a jugar muy fuerte y era necesario preservar al astro de 19 años. Dax McCarty, a los 57 minutos, ingresó en su lugar.

Altidore aumentartia la cuenta a los 43 de penal y Bobby Wood cerró la goleada a los 63’.

México aseguró la clasificación por anticipado y suma 18 puntos, antes de recibir a Trinidad & Tobago, que tiene 3 unidades.

El sábado, en San José, Costa Rica enfrentará a Honduras. Con la derrota de Panamá, que se quedó en 10 puntos, los ticos aseguraron virtualmente su pase directo al Mundial pues suman 15 puntos y tienen siete goles a favor contra los nueve puntos y siete goles en contra de los catrachos, quienes tendrían que golear el sábado 7-0 para tener la posibilidad de superarlos.

Honduras es el único equipo que matemáticamente podría alcanzar a Costa Rica para desplazarlo de un boleto directo al Mundial.

El próximo martes se disputará la última fecha del hexagonal final de la CONCACAF con los partidos Honduras vs. México, Panamá vs. Costa Rica y Trinidad y Tobago vs. EEUU.