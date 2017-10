EEUU tras el descalabro tiene una ventana abierta para ir al Mundial de Rusia 2018

Aún cuesta creerlo. Estados Unidos no se clasificó para la Copa del Mundo de Rusia 2018, después de caer en la última jornada, al tiempo que Honduras y Panamá conseguían superarlo con sendas victorias y mandarlo al quinto puesto de la hexagonal final de la Concacaf.

El panorama para EEUU es descorazonador. Estaba tercero con 12 puntos, detrás de los ya clasificados México (21 puntos) y Costa Rica (16), y jugaba en Trinidad &Tobago contra la peor selección de las seis y en una noche pasó de tener un pie dentro a perderse su primer mundial en 30 años.

Pero el once de Bruce Arena se lo mereció, al presentarse en estadio isleño de Ato Boldon como si no se estuviera jugando nada y fruto de esa falta de actitud e inoperancia terminó perdiendo 2-1. El único jugador que se salva de la quema es Christian Pulisic, autor del tanto visitante.

A su vez Panamá (13) le dio la vuelta a un marcador adverso y con un "gol fantasma" se impuso 2-1 a Costa Rica en su Rommel Fernández, para de este modo arrebatarle el tercer puesto a EEUU y conseguir su primer boleto a un Mundial.

El colmo de males para Estados Unidos fue cuando Honduras hizo lo propio ante el invicto México (que no le devolvió el favor a EEUU) y se impuso 3-2 en San Pedro Sula para hacerse con el cuarto puesto, que le da el derecho a jugar repechaje.

Los catrachos terminaron con los mismos 13 puntos que los canaleros, pero con una menor diferencia de goles (-1 y -6).

La selección estadounidense inició muy mal esta hexagonal, con dos derrotas bajo el mando de Jurgen Klinsmann. Arena vino al rescate y EEUU recuperó su fútbol y ascendió en la tabla, pero una derrota de local ante Costa Rica la dejó al borde del precipicio, para que luego una selección menor, como la trinitaria, la terminara de lanzar al vacío ante el estupor de todos.

Si bien hay que felicitar a Honduras y Panamá, por su clasificación, es posible que para EEUU no todo esté perdido.

Los estadounidenses, y los hondureños también, amparados en un antecedente, bien podrían reclamar la repetición del partido Panamá-Costa Rica por el dichoso "gol fantasma" ya que se vio de forma muy clara que el balón no entró, por lo que el tanto no debió subir al marcador.

El antecedente es de este 6 de septiembre, cuando la FIFA informó que el partido clasificatorio a Rusia 2018 el 12 de noviembre del 2016, en el que Sudáfrica se impuso por 2-1 a Senegal, volverá a disputarse el próximo noviembre tras la suspensión del árbitro ghanés Joseph O. Lamptey, quien influyó decisivamente en el resultado del encuentro.

Este jueves el árbitro guatemalteco Walter López concedió el gol del empate 1-1 a Panamá sin que el balón pasase siquiera la línea de gol. Un escándalo que si no se rectifica mancharía definitivamente el fútbol .

Y si no se rectificó la mano de Thierry Henry en la clasificación de Francia al Mundial 2010 fue porque Irlanda no la denunció, se dice que por cinco millones de razones, pero este no es el caso.

Estados Unidos se juega mucho más y es su deber y su derecho hacerlo, pese a que no sea muy honorable, sobre todo después de lo hecho por su selección ante un equipo que solo había ganado uno de sus nueve partidos.

EEUU ha quedado eliminado después de asistir a siete mundiales consecutivos, dándole uno de los golpes más duros al llamado "soccer".

No se explica por qué Arena no ha renunciado todavía. Poner a un displicente Bobby Wood por encima de Clint Dempsey en "esta final" merece hasta una sanción. Por no decir a Jorge Villafaña, Darlington Nagbe, Omar González, Paul Arriola.

Prospere o no la reclamación a la FIFA esta selección requiere una profunda renovación. El fútbol estadounidense se lo merece.