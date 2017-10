¿Qué le pasa al Real Madrid?

La culpa la tiene el propio Zidane que una vez encontró su alineación ideal ha permitido que todos, todos, se aburguesen.

El técnico debió apostar en Girona por un equipo alternativo, más joven y con más hambre, tal como hizo la campaña pasada y reservar a su once de gala para la Champions.

Claro la salida de Pepe debilitó la defensa del llamado equipo B, que tampoco es el mismo sin la presencia del lesionado Mateo Kovacic.

Y es que las lesiones de varios hombres clave también han hecho mella en el juego. Bale y Varane ahí son fijos, pero la falta más notoria ha sido la de Carvajal y sus subidas/asistencias desde la banda.

En general los jugadores no han alcanzado aún su forma óptima y ese juego vertical, marca de la casa. Apenas hay contragolpes y los goles de cabeza son cosas del pasado.

No se puede tentar a la suerte con los tantos salvadores de Cristiano o Ramos, hay que buscar más calidad en ataque y tal vez algunos recambios. Lucas Vázquez no está siendo el revulsivo y a Borja Mayoral le falta tiempo. Dos fichajes de invierno no vendrían mal, no hay que olvidar que este es el Madrid.

Aunque no todo es físico, ni mental. A la intensidad defensiva hay que agregarle velocidad en la circulación del balón y exigir más precisión en el último pase.

Cristiano esta mal parado en la cancha, demasiado recostado a los dos centrales. Por sus características el debería partir desde la banda, apareciendo en el área por sorpresa. Así le ha funcionado y así es letal. En verdad él no es un "9".

Benzema tampoco lo es y lo peor es que, como todos los años, se pierde y aun no ha encontrado su sitio… el banco. Sí porque Asencio es mejor y debe ser titular en ataque. Zidane ha demostrado ser además de un gran jugador un gran entrenador, solo que es "cabezón" y se empecina con el bueno de Karim y así le está yendo esta temporada.

Zizou con su cabezonería ha provocado que Asencio pegue un bajón producto de los pocos minutos que está jugado, cuando al inicio pintaba a ser un grande esta misma temporada.

En el Bernabéu el Madrid no gana porque allí los jugadores no salen a morder, sino a lucirse, y hay que cambiar ese chic.

Sin embargo, el principal problema ahora es la sala de máquinas. Modrid y Kroos son unos cracks, pero tienen que colgar el frac y ponerse el overol. No solo tienen que recuperar y pasar bien, sino tienen que aumentar las asistencias a gol, e incluso los goles.

La mejor manera de romper las defensas cerradas es con goles desde fuera del área y cuando los rivales salgan de su zona de confort a impedírselo les será más fácil filtrar balones. No recuerdo el último tanto de Modric o de Kroos. Un volante que no tenga gol, mejor que juegue defensa.

Se equivocan los que creen que el Madrid por tener ocho puntos de desventaja respecto al líder ha tirado la liga. Su técnico, que de fútbol sabe un rato, ha conseguido que su equipo remonte 11 puntos en menos jornadas, demostrado que sabe muy bien arreglar estas situaciones.

Corran los que asitieron al funeral porque este muerto está vivo y una vez tocado fondo comienza la remontada.