El equipo de MLS de Miami otra vez podría estar en peligro

Después de meses de no saber nada sobre los avances del equipo de Major Soccer League (MLS) de David Beckham, un nuevo escollo amenaza el proyecto, que bien podría sufrir un serio retroceso.

La franquicia de Beckham en Miami aún no ha sido aprobada por la MLS, a pesar de que el comisionado prometió hacerlo al final del verano, después de haber sido pospuesto el tema por la junta de propietarios el pasado 2 de agosto en Chicago.

Se esperaba que esa reunión se realizara la votación para aprobar el equipo de expansión número 24 de la liga para el 2020 y solo se trató de una discusión sobre la franquicia.

“Creemos que es el momento, finalmente, para que Miami se convierta en una gran ciudad de la MLS’’, dijo el comisionado Don Garber al salir de la reunión. “Hoy no anunciaremos el equipo de Miami de MLS, pero estoy seguro de que podremos hacerlo, tal vez para el final del verano’’.

“Estamos en la línea de meta. Ahora estamos un pie más cerca de eso, pero no del todo. Pero nos estamos acercando muy, muy, muy cerca’’, agregó.

Desde entonces no se ha tenido noticias y la ciudad de Nashville espera que exista algún problema con Miami para “colarse’’.

Nashville, después de aprobar esta semana los fondos por valor de $275 millones para un equipo de la MLS, al parecer está pujando para que la liga le apruebe una franquicia de expansión.

El grupo que representa al exfutbolista inglés Miami Beckam United (MBU) ya hizo el primer pago en tierras, que adquirió al condado Miami-Dade para construir el estadio, el pasado 8 de septiembre, poco antes del paso del huracán Irma por la Florida.

“Nosotros el grupo MBU declinamos comentar sobre rumores’’, dijo uno de sus representantes.

El pago de $450,000 es el primero de los $9 millones que costó el terreno en junio, para completar el área necesaria para erigir un estadio de 25,000 asientos en el Overtown.

Este paso habla por sí solo de la voluntad del grupo de seguir adelante con el proyecto a la espera de la aprobación de la liga.

Al comisionado Garber le gustó que el pasado del 29 de julio el partido en el que Manchester City venció 3-0 al Tottenham, por la Internacional Champions Cup, atrajo a 56,232 aficionados al Nissan Stadium.

Aunque en eso no le gana a Miami que en la misma semana tuvo una asistencia de 44,444 aficionados para ver el Juventus vs PSG, y de 65,000 para presenciar el Barcelona vs Real Madrid.

Lo peor es que sigue una tensa calma; mientras los aficionados de Miami, después de casi cuatro años, están desesperados.