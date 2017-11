El cubano Ariel Martínez todo un lujo para el Miami FC apunta a la MLS

Más de dos años han pasado desde que el futbolista cubano Ariel Martínez desertara, después de haber clasificado a su selección a cuartos de final de la Copa Oro 2015.

Nueve meses después el Miami FC, de la NASL, se llevó el premio mayor al hacerse con sus servicios después de que varios equipos de la MLS se interesasen en él.

De este modo el mejor futbolista que ha dado Cuba en los últimos años tuvo entonces la oportunidad que soñaba: jugar en el fútbol profesional.

Pero, como todo en la vida, no ha sido un camino de rosas y al “Messi Cubano”, a “La Isla” , le está costando más de lo esperado convencer al entrenador Alessandro Nesta, que como buen italiano prefiere jugadores con un corte más defensivo, con cierta miopía hacia el talento.

El Miami FC después de una gran campaña, perdió por penales el primer partido de playoffs contra el Cosmos de Nueva York, sin duda un varapalo que nadie esperaba, mucho menos Ariel.

“No me encuentro muy contento después de perder contra el Cosmos; sin embargo, estoy tranquilo después de la gran campaña que hicimos”, dijo Martínez en la entrevista con el Nuevo Herald. “Personalmente estoy un poco triste por los pocos minutos que jugué., pero igualmente estoy tranquilo porque sé que cumplí con mi trabajo y lo hice muy bien”.

El cubano además de haber estado lesionado casi siempre entró como revulsivo y por su vesatilidad jugó tanto de delantero como de mediocampista.

“Prácticamente jugué donde hacía falta, jugué en varias posiciones, siempre cumpliendo con lo que el entrenador de pedía”, comentó el cubano. “Me gusta jugar de 10, pero juego la posición que sea. Yo estoy más cómodo donde tenga la pelota”.

Verle jugar es toda una delicia porque Ariel lo tiene todo: técnica, velocidad, regate y disparo y gol un digno heredero de la mejor escuela de fútbol cubana. Miami FC esta temporada fue un gran equipo, que crecía y tenía mucho más peligro cuando Martínez estaba en la cancha.

El delantero se ha convertido en un volante mixto capaz de recorrer toda la cancha y de llevarse los elogios de todo el que le ve. Sin dudas es un jugador diferente.

“He trabajado mucho a la defensiva, en el ritmo de juego que es más rápido y he aprendido que en la mitad del campo se juega a dos toques y que solo puedes dar más de dos cuando estas delante”, señaló. “En verdad no se porque jugué tan poco y las lesiones no influyeron. Ahora bien, lo importante es que Miami FC es un grupo bien compacto”.

No se tiene todos los días a todo un campeón del mundo como entrenador; por eso, a pesar de todo, Martínez profesa un profundo respeto por Nesta.

“He aprendido bastante de Nesta. Causa un gran impacto como persona, te hace creer que si se puede, sabe de táctica y mantiene el ánimo muy alto”, expresó. “El fútbol en EEUU ha progresado, pero no avanza más porque le cierra las puertas a los jugadores talentosos y ahí está el resultado [eliminado al Mundial 2018]” .

La MLS la considera una buena liga, aunque critica que traigan a los europeos y no se fijen como se debe en el talento local.

“Traen a jugadores de Europa que ya no dan la talla y frenan el progreso de la juventud”, analizó. “Ni Steven Gerrald, ni Andrea Pirlo, ni siquiera David Villa han llevado a su equipo al triunfo; mientras Seattle, con un cubano de capitán [Osvaldo Alonso], ha conquistado el campeonato de la MLS”.

La MLS es el habitad más natural para Martínez y no se explica la ceguera de los scouts y entrenadores de esta liga que no han valorado el potencial del cubano a pesar a sus 31 años, pero a él eso no le preocupa demasiado.

“Si llega a mí un equipo de la MLS, será bienvenido, pero no me preocupa. Yo solo quiero estar donde pueda disfrutar el fútbol”, expresó. “Ahora es muy difícil a menos que cambie el concepto de querer vender camisetas y quieran formar un grupo que para lograr algo”.

La afición es muy buena, basta con ver los estadios llenos, sobre todos de aquellos que buscan el título, algo de lo que adolece su Cuba natal.

“Es muy triste lo que le ocurre a la selección cubana. Ahora no tiene partidos internacionales y eso me entristece porque ha aumentado el ambiente de fútbol en la isla”, comentó.

Sabe que para triunfar es tan importante la disciplina como el talento, pero cree firmemente que una vez se tiene disciplina, el talento se impone.

“Hay técnicos que no le gustan jugar con un “10” y prefieren un sistema más defensivo, pero es un error los buenos equipos tienen grandes jugadores en ese puesto”, explicó. “El Manchester City, que es el equipo que mejor está jugando tiene a David Silva y el Real Madrid a Isco Alarcón, que hory es el jugador que más me gusta”.

Ariel tiene el futuro muy claro.

“Si que me gustaría ser entrenador, pero nunca prometeré ganar títulos y sí un equipo que juegue bien al fútbol”, reveló. “Por ahora me gustaría tener una revancha contra el Cosmos en semifinales y que le abran las puertas a todos los jugadores con talento”.

Hoy en día el lugar de Ariel Martínez es la MLS y para el Miami FC sigue siendo todo un lujo.