Rusia-2018, un Mundial con buen cartel pese a estrellas que quedaron por el camino

Con 31 selecciones ya clasificadas de 32, el perfil competitivo del Mundial de Rusia-2018 está casi completo: un cuarteto de favoritos en todas las apuestas (Alemania, España, Brasil y Francia), y la ausencia de la Italia de Gianluigi Buffon que lamentó casi todo el mundo.

La Australia de Tim Cahill se convirtió este miércoles en la 31ª selección en validar su boleto para el gran evento deportivo planetario (14 junio-15 julio). Y en la noche del miércoles al jueves, la vuelta del repechaje en Lima entre Perú y Nueva Zelanda decidirá el último billete.

Europa volverá a ser el continente con mayor representación en el sorteo del 1 de diciembre en Moscú, con Rusia como país anfitrión, más los 13 clasificados en el terreno de juego: Alemania (vigente campeona), Inglaterra, Bélgica, España, Polonia, Islandia, Serbia, Francia, Portugal, Suiza, Croacia, Suecia y Dinamarca.

De ellos salen tres de los favoritos que anunció el propio Leo Messi en una entrevista reciente; “¿Los candidatos? España, Brasil, Alemania, Francia”.

Aunque uno de los actores principales del fútbol no estará presente. El arquero Gianluigi Buffon, eliminado con Italia, no podrá disputar su último Mundial. “Lamento mucho que Italia no haya podido clasificarse para el Mundial. Los italianos siempre han dado color a los Mundiales”, lamentó Maradona en su página de Facebook.

Suecia logró el billete pese a no contar con Zlatan Ibrahimovic, retirado a nivel internacional en 2016. “Somos ‘Zuecia'”, escribió en Instagram Ibrahimovic utilizando una ‘Z' de Zlatan, sobre una foto de la selección sueca después de eliminar a la Azzurra: ese mensaje de Ibra abrió las especulaciones sobre su eventual regreso.

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia ya tienen asegurada su presencia en Rusia. Perú podría unirse a ellos. Sólo falta pues la Chile de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, vigente doble campeona de la Copa América.

La no inclusión de Argentina entre las favoritas no fue un acto de falsa modestia de Messi. La ‘Albiceleste' peleó hasta el final para lograr la clasificación de forma poco brillante. Y los últimos amistosos no alimentan el optimismo, como la reciente derrota ante Nigeria (4-2), bien es cierto que sin Messi.

Una situación que provocó la reacción de Maradona, que se postuló como nuevo seleccionador en Instagram: “Yo estoy caliente (furioso) porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. ¡YO QUIERO VOLVER!”.

Las ‘Águilas' de Nigeria y los ‘Leones del Atlas' de Marruecos, junto a Senegal, Egipto y Túnez, son los países africanos que estarán en Rusia.

Destacan las ausencias de dos selecciones históricas como Camerún y los ‘Elefantes' de Costa de Marfil, además del regreso de Marruecos, de la mano del francés Hervé Renard. El país alauí no estaba en un Mundial desde la edición de 1998 en Francia.

Las eliminaciones de Costa de Marfil o de Gabón privaron de ver en Rusia al lateral del París SG Serge Aurier y al delantero del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Tampoco estará en Rusia la Argelia de Riyad Mahrez.

Australia, Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudí serán los representantes de la confederación asiática en la vecina Rusia.

El australiano Tim Cahill disputará su cuarto Mundial con 38 años. También será el cuarto Mundial consecutivo para los ‘Socceroos', que eliminaron a Siria primero y a Honduras después en sendos repechajes.

Cahill había iniciado su carrera internacional con la selección Sub-20 de Samoa, antes de que las autoridades australianas realizasen gestiones ante la FIFA para recuperarlo.

México, Costa Rica y Panamá son los tres clasificados de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe). El gran ausente será Estados Unidos. La eliminación de la selección de las ‘Barras y Estrellas' supone una de las mayores decepciones del gigante americano, que había acudido a todos los Mundiales desde Italia-1990.

La principal relación con el mundo del fútbol para los estadounidenses en los próximos meses será el proceso contra exdirigentes de la FIFA que se vive en la actualidad en Nueva York.