Perú celebra en grande su regreso al Mundial luego de 36 años de ausencia

La prensa peruana celebra este jueves eufórica la clasificación de la selección de fútbol de Perú al Mundial de Rusia 2018, después de 36 años, con portadas en ruso e imágenes de los héroes de la jornada.

Festejamos por regresar al Mundial. ¡Vamos Perú! pic.twitter.com/BIskTn8kxu — Selección Peruana (@SeleccionPeru) November 16, 2017

El diario Perú21 tituló “Nos vamos a Rusia” en su portada, publicada enteramente en ruso, con una fotografía de la celebración del delantero Jefferson Farfán con la camiseta 9 del goleador Paolo Guerrero, que fue el gran ausente del decisivo partido por una sanción de la FIFA.

El matutino agradeció a los muchachos e ilustró la “¡Locura mundial!” que se desató en el Estadio Nacional, tras la victoria por 2-0 ante Nueva Zelanda.

“Volamos a Rusia”, encabezó por su parte el periódico La República, con una foto a doble portada de Farfán celebrando el primer gol del partido y una imagen de la celebración en vestuarios, donde los jugadores cargaron en hombros a Ricardo Gareca, el director técnico de la selección.

La República expresó la alegría de la hinchada y del equipo al recordar que “quién iba a pensar en una clasificación cuando después de diez fechas de eliminatorias el abismo estaba cerca con solo ocho puntos”.

“Luchar contra la adversidad se convirtió en un modo de vivir. Contra todo y contra todos”, remarcó el diario.

“¡Mundialistas!”, tituló por su parte el diario El Comercio sobre una foto de Farfán, Raúl Ruidíaz y Christian Cueva celebrando abrazados en el estadio.

El rotativo hizo un recuento de “La noche que nunca vamos a olvidar” en la que Perú clasificó nuevamente a un Mundial, desde España 1982, así como de la euforia que estalló en las calles del país que hoy puede gozar de un feriado no laborable.

En su editorial, El Comercio destacó que “un sentido de patriotismo ha inundado el país sin necesidad de una ley u ordenanza que obligue a usar los colores que ahora lo pintan”, dado el apoyo que la selección ha recibido de los hinchas y nuevos aficionados al balompie.

“Estamos en Rusia, esperamos 36 años para una noche inolvidable”, afirmó el diario Depor, que dedicó su edición completa a la clasificación a Rusia 2018.

“Gareca demostró que conoce a la selección a la perfección: inició con tres cartas distintas y terminó con cinco al fondo”, señaló Depor.

“Gracias por esta alegría”, “Lloro de alegría”, “El Perú se volvió una fiesta”, fueron los titulares de Publimetro, Líbero y el portal de Exitosa, entre otros medios de comunicación.

Associated Press:

Los peruanos salieron a las calles luego que su selección ganó 2-0 a Nueva Zelanda el miércoles y logró una histórica clasificación a un Mundial después de casi cuatro décadas. El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski decretó feriado laboral el jueves.

Tras el pitazo final en el Estadio Nacional de Lima, medios locales mostraron las vías de las principales ciudades llenas de gente que celebraban reventando cohetes tras un año en el que Perú fue golpeado por una sucesión de intensas lluvias que destruyeron más de 800 pueblos.

El presidente Kuczysnki decretó feriado el jueves en todo el país y escribió en su cuenta de Twitter "esperamos más de 35 años para estar nuevamente en un mundial. Gracias guerreros por darnos esta alegría! Celebremos todos con responsabilidad. Arriba Perú! #EstamosDeVuelta".

La última semana fue habitual ver a peruanos de todas las edades vistiendo camisetas de la selección rojiblanca, un hecho inusual en las últimas décadas dadas las consecutivas derrotas del equipo nacional, que no clasificaba a una Copa del Mundo desde España 1982.

En un parque del distrito limeño de Miraflores, Rodolfo Seminario, de 60 años, bailaba música de los Andes junto a su mujer Rosa Elvira mientras bebían cerveza y un licor andino elaborado con maíz fermentado. "Después de 35 años amigo, mañana no trabajo", dijo Seminario a un camarógrafo de The Associated Press.

Alguna día te contaré lo que fue este día y que nos fuimos a Rusia con tu mamá. Te amo infinitamente❤️ pic.twitter.com/MaKZ4ZgTy1 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) November 16, 2017

En otra parte del parque, frente a una pantalla gigante donde se veía el festejo del equipo dentro del Estadio Nacional, Omar Pinedo, de 18 años, comentó: "Nunca ví a Perú en un mundial, tampoco ninguno de mis amigos, es una cosa maravillosa".

El entrenador argentino de Perú, Ricardo Gareca, salió del Estadio Nacional de Lima en medio de los aplausos de los asistentes. El argentino se ha convertido el personaje público más popular del país con un índice de aprobación del 97%, según una encuesta reciente de la firma Ipsos Perú.

Perú tuvo que jugar 123 encuentros en casi cuatro décadas de eliminatorias para volver a un Mundial.