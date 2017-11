En el derbi madrileño no ganó nadie, perdió el fútbol

Un derbi siempre han sido algo muy especial, mucho más que los Clásicos, que antes ni siquiera existían. Y por si alguien no sabe el Atlético-Madrid de este sábado fue uno de esos.

Nunca ha importado la situación en la tabla, ni lo bueno que sea el rival, un derbi es algo más que un partido, donde más que un resultado o el buen fútbol, está en juego el honor.

Parejas, familias y amigos están en orillas opuestas; siendo la pasión el único denominador común.

Por eso es completamente impresentable que un derbi lo dirija un árbitro tan incompetente como el Sr. Fernández Borbalán.

Isco no estuvo correcto, pero su razón tenía cuando le dijo a la cara "eres muy malo". Y no es que haya una conspiración, simplemente sujetos como este no están capacitados para arbitrar, mucho menos un derbi ¡Qué bochorno!

Con este señor no vale ni el mismísimo VAR. O acaso hace falta ver alguna repetición para sancionar el balonazo de Correa a Benzema.

No digo que el Real Madrid no ganara por culpa del árbitro, sino que el sábado se adulteró el fútbol por culpa del mismo. Los del Barça deberían unirse a esta demanda (da igual si la ventaja es de 8,10 o12 puntos) ya lo han sufrido, porque todo esto suele perjudica a los que mas dignifican este bello espectaculo.

Los del Atlético se dieron gusto repartiendo leña, chocando, empujando, golpeando, y hasta tocando el balón con las manos, sin que pasara absolutamente nada.

Creo firmemente que FB no estaba comprado, si lo hubiese estado habría pitado alguna de estas acciones por vergüenza.

Y no vale eso de "dejar jugar", la patada en la cara de Ramos no es fútbol, es penalti y punto. No hay interpretación posible. Si Fernández Gorbalán tuviera el ápice de dignidad al ver la sangre de Ramos hubiese entregado el pito y se hubiera marchado.

Además la entrada de Savic al tobillo de Kroos es una agresión sin balón, una roja sin más.

Lo peor es qu no es ni la primera ni la última vez que esto ocurre. Asusta ver como en la llamada mejor liga del mundo los escándalos arbitrales se suceden y eso solo tiene una solución: profesionalizar a los silbantes de modo urgente.

Ya lo hemos dicho otras veces: como es posible que un espectáculo que mueve tanto millones, como una liga tan vista en el mundo puede ser dirigida por tan penoso elenco arbitral, formado por funcionarios, abogados, policías, que ademas de ejercer su profesion cobran por arbitrar estos partidos.

Los árbitros tienen que ser profesionales, con dedicación exclusiva, designados por una computadora según su ranking.Al igual que los jueces deberían ser los mejor pagados, al menos los que dirigen en primera división.

Ya cayeron los Blatters y CIA, ya cayeron los Villar, toca el turno a los mangantes de La Liga como Sánchez Arminio, quien dirige a dedo el sistema arbitral en España.

Esta bueno ya de engañar al prójimo y prometer VAR la próxima temporada. Ningún árbitro en España está hoy cualificado para dirigir el próximo derbi, mucho menos el próximo clásico y eso, sin dudas, es una verdadera desgracia.

El Madrid debio ganar porque jugó mejor y buscó más la portería contraria y el Atlético mereció perder, más que nada porque se dedicó a ensuciar el juego. La pena es que se salió con la suya gracias a la complicidad del Sr. Fernández Gorbalán.

Lo peor es que ayer no ganó nadie, sino que perdió fútbol.