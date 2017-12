Latinoamérica mira optimista el Mundial tras no salir malparada del sorteo

Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia salieron bien librados en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol del viernes, pero a México le tocó el que probablemente sea al grupo más fuerte, con Alemania, Suecia y Corea del Sur.

“La palabra aquí en España hubiese sido ‘jo...’”, comentó Andrés Guardado, el capitán mexicano, que juega en el Betis de la liga española. “Nos tocó empezar en uno facilito”, agregó en tono de broma.

Los grupos de Costa Rica y Perú son de pronóstico reservado, mientras que el debutante Panamá se las verá en figurillas para sobrevivir a una zona que incluye a Bélgica e Inglaterra.

Un análisis a lo que deparó el sorteo a los equipos latinoamericanos.

¿LA HORA DE NEYMAR?

Un grupo teóricamente fácil no hace sino aumentar el favoritismo de Brasil, que de la mano de Neymar y el técnico Tite dejaron atrás el capítulo más triste en la historia de la verdeamarela y surgieron como grandes candidatos a su sexta corona mundial.

“Las eliminatorias sudamericanas son más complicadas que el Mundial, y Brasil les pasó a todos por encima”, declaró el ex mundialista argentino Mario Alberto Kempes, hoy analista de ESPN, a The Associated Press después del sorteo. “Encontraron un equipo que se divierte, que juega a ritmo de samba, no las triste selección de Dunga”.

Dunga dirigió a Brasil en el Mundial del 2010 y muchos le echan en cara haber traicionado el estilo alegre brasileño a cambio de un fútbol con más marca que creación. De la mano de Luiz Felipe Scolari, otro técnico pragmático, Brasil volvió a defraudar y cayó 7-1 ante Alemania en las semifinales del 2014, la peor humillación en su historia, y nada menos que jugando en casa.

Tite, no obstante, regresó a los orígenes y armó un equipo joven que causó sensación, clasificándose con mucha antelación a Rusia 2018.

Con rivales como Suiza, Costa Rica y Serbia, los brasileños no deberían tener problemas para ganar el Grupo C.

“Estamos muy contentos con nuestro grupo. Tenemos todo lo necesario para terminar primeros”, declaró el astro brasileño Ronaldo.

OTRA VEZ ARGENTINA CONTRA NIGERIA

Por quinta vez, y tercera consecutiva, Argentina enfrentará en la primera fase a Nigeria, a la que doblegó 1-0 en el 2010 y 3-2 en el 2014. Los nigerianos, no obstante, vienen de ganarle 4-2 en un amistoso después de ir perdiendo 2-0, desnudando la dependencia que tiene la albiceleste de Lionel Messi, que no estuvo en ese encuentro.

En los papeles, Argentina debería avanzar, ya que sus otros rivales en el Grupo D serán Croacia e Islandia, dos selecciones que no meten miedo.

Pero habrá que ver si Jorge Sampaoli, que se hizo cargo del equipo en la recta final, logra ensamblar las piezas de una selección que no mostró mucho en las eliminatorias, con excepción del genio de Messi.

Croacia se clasificó con lo justo, eliminando a Grecia en un repechaje, en tanto que Islandia demostró en la Eurocopa que puede ser un rival de cuidado: eliminó a Inglaterra y llegó a los cuartos de final.

“El de Argentina es un grupo bastante accesible”, dijo Diego Maradona al finalizar el sorteo. “Pero tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo”.

MÉXICO: A REMAR CONTRA LA CORRIENTE

A México le tocó enfrentar al último campeón, Alemania, en su debut, y luego lo esperan Suecia y Corea del Sur en el que probablemente sea el grupo más fuerte del torneo.

Si cae ante Alemania, la suya será una marcha cuesta arriba y resultará muy duro conseguir una de las dos primeras plazas.

Cuenta con un equipo muy fogueado, con muchos jugadores que llevan años en la selección, como Guardado, el “Chicharito” Javier Hernández y Giovani dos Santos. Pero no tiene todavía una alineación fija, ya que el técnico Juan Carlos Osorio es un firme creyente en las rotaciones. Habrá que ver si mantiene esa línea en Rusia o si se juega por una formación base.

Se da por descontado que Alemania se llevará una de las plazas, por lo que México pelearía la otra con dos equipos duros, incluido Suecia, que ya no tiene a Zlatan Ibrahimovic, quien renunció a la selección, pero de todos modos eliminó a Italia en un repechaje. Los sudcoreanos, por su parte, participan en su noveno mundial seguido.

URUGUAY LLAMADO A DAR PELEA EN UN GRUPO RIOPLATENSE

Uruguay ha sido protagonista en los últimos mundiales. Y probablemente vuelva a serlo ayudado por un sorteo que lo dejó en un grupo en el que aparece como gran favorito para avanzar junto con Rusia, a costa de Egipto y Arabia Saudita.

Luis Suárez y Edinson Cavani mantienen un alto nivel y son la carta ganadora de un equipo que sigue al mando de Oscar Washington Tabárez. Con sus 70 años y una salud frágil, el “Maestro” clasificó a la celeste a un mundial por cuarta vez.

Curiosamente, tres de los técnicos del Grupo A son rioplatenses: Tabárez medirá fuerzas con los argentinos Héctor Cúper (Egipto) y Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita).

Cúper, que ha dirigido a clubes como Inter y Valencia, está al frente de la selección egipcia desde hace dos años, mientras que Pizzi tomó las riendas de los sauditas esta semana, después de desvincularse de la de Chile, a la que no pudo clasificar al mundial.

¿COSTA RICA DARÁ OTRA SORPRESA?

Costa Rica necesitará dar una sorpresa parecida a la del 2014 para sobrevivir a la primera ronda en un grupo que incluye a Brasil y Suiza.

Los ticos fueron sensación del Mundial del 2014 al llegar a los cuartos de final, donde cayeron por penales ante Holanda, tras sobrevivir al “grupo de la muerte”, que completaban Italia, Inglaterra y Uruguay.

En esa ocasión dejaron afuera a ingleses e italianos. Esta vez tendrían que eliminar probablemente a los suizos para seguir en carrera.

LA REVANCHA DEL TIGRE

Radamel Falcao no pudo jugar por lesión el Mundial de Brasil, pero ahora, de vuelta en la selección colombiana, puede darse el lujo de soñar con un papel importante. Colombia y Polonia son los dos equipos llamados a encabezar el Grupo H, que completan Senegal y Japón.

Y los colombianos podrán disfrutar finalmente la dupla del “Tigre” y James Rodríguez que no pudieron ver hace cuatro años, en que James fue el máximo goleador y una de las figuras del torneo.

Casi un desconocido hace cuatro años, James regresa como luminaria mundial, que ya militó en el Real Madrid y luce ahora la camiseta del Bayern Múnich.

“Colombia está para terminar en el primer puesto”, pronosticó Jorge Luis Pinto, ex técnico de Colombia, Costa Rica y Honduras, después de conocer los rivales del equipo cafetero.

EL CORRECAMINOS

De vuelta en la Copa Mundial tras una ausencia de 36 años, el Perú de Ricardo Gareca podría dar la nota avanzando a la segunda ronda en un Grupo C que completan Francia, Australia y Dinamarca. Pero deberá recorrer mucho camino para hacerlo: es la selección latinoamericana que más viajará en la fase inicial.

En el país de mayor extensión territorial en el planeta, los equipos tendrán que recorrer grandes distancias para transportarse entre sus partidos, eso sin contar los viajes de ida y vuelta a sus respectivas sedes de concentraciones.

En ese sentido, Perú fue el más perjudicado, pues tendrá que recorrer la mayor distancia, 3.090 kilómetros, entre Saransk, Yekaterimburgo y Sochi.

Colombia, por el contrario, tuvo el sorteo más beneficioso, con una distancia total de unos 607 kilómetros entre las tres ciudades de sus partidos de primera ronda: Saransk, Kazán y Samara.

Uruguay viajará la segunda mayor distancia, 2.760 kilómetros, entre las ciudades de Yekaterimburgo, Rostov del Don y Samara, mientras que México recorrerá 2.739 kilómetros entre Moscú, Rostov del Don y Yekaterimburgo.

Las distancias de viaje, en kilómetros, en la fase de grupos para los otros equipos latinoamericanos: Costa Rica (2.304), Brasil (2.156), Panamá (1.697) y Argentina (1.276).

CINCO TÉCNICOS ARGENTINOS

Los técnicos argentinos siguen de moda, pero ya no se limitan a dirigir equipos latinoamericanos. Habrá cinco en el mundial: Sampaoli (Argentina), Cúper (Egipto), Pizzi (Arabia Saudita), Gareca (Perú) y José Pekerman (Colombia).

También habrá dos colombianos: Osorio (México) y el “Bolillo” Hernán Gómez (Panamá).