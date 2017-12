Pronósticos y Grupos de la Muerte del Mundial Rusia 2018

Este viernes la FIFA celebró el sorteo de la Copa del Mundo 2018 en San Petersburgo, quedando distribuidas las 32 selecciones clasificadas en ocho grupos de cuatro integrantes.

Tras el sorteo los grupos quedaron así:

Grupo A: Rusia, Uruguay, Egipto y Arabia Saudita.

Grupo B: Portugal, España, Irán y Marruecos

Grupo C: Francia, Perú, Dinamarca y Australia

Grupo D: Argentina, Croacia, Islandia y Nigeria

Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia

Grupo F: Alemania, México, Dinamarca y Corea del Sur

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá

Grupo H: Polonia, Colombia, Senegal y Japón

Los que queden en los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los octavos de final y los otros dos regresarán temprano a casa con la ilusión de haber disputado un mundial.

Los ocho cabezas de serie, excepto Polonia, deben avanzar sin problemas a los octavos; aunque no necesariamente como primer lugar del grupo: Ahí están Rusia, Portugal, Francia, Argentina, Brasil, Alemania y Bélgica.

Los que salieron del Bombo 2 en su mayoría deben clasificar y algunos podrían quedarse fuera.

Entre los que deben avanzar (a 8vos) están Uruguay, España, Inglaterra y Colombia, el gran beneficiado del sorteo. Mientras que Perú, Croacia, Suiza y México lo tienen más complicado.

Perú tendrá que disputar su pase en el C con Dinamarca y Australia, Croacia en el D con Islandia y Nigeria, Suiza en el E con Costa Rica y Serbia, y México en el F contra Suecia y Corea del Sur.

Indudablemente entre estos cuatro grupos (C, D, E, F) está el llamado “Grupo de la Muerte”.

Yo considero que es el E por la igualdad de fuerzas y porque espero que Costa Rica vuelva a demostrar su calidad eliminando a dos huesos como son Suiza y Serbia.

Los peruanos la tienen difícil, sobre todo con Dinamarca, pero el quinto mejor de Sudamérica tiene que imponerse a los daneses, mucho más a los australianos.

Croacia también creo que le gana al buen equipo de Islandia, pero tendrá que tener mucho cuidado con Nigeria que puede dar la sorpresa.

El Tri lo tiene difícil ante unos suecos que fueron los verdugos de Italia en la repesca y seguro que pasará trabajo con Corea del Sur, pero esta generación de buenos futbolistas aztecas, si se deja la piel en el campo, debe imponerse.

Lo peor para México no es eso sino llegar al famoso quinto juego y no digo ganarlo. Si, como es lógico, avanza segundo por detrás de Alemania, tendrá que enfrentar al primero del grupo C y ese casi seguro es Brasil.

Los probables cruces de octavos serían Uruguay-Portugal, España-Rusia, Francia-Croacia, Argentina-Perú, Brasil-México, Alemania-Costa Rica, Inglaterra-Polonia y Colombia-Bélgica.

De ahí saldrían favoritos para chocar en cuartos Uruguay vs. Francia, Brasil vs. Bélgica, España vs. Argentina, Alemania vs. Inglaterra o Colombia y aquí de poco valen los pronósticos y entre ellos casi seguro saldrá el campeón.

Francia-Brasil, España-Alemania podrían ser las semifinales y Brasil vs. Alemania la final (como casi siempre), pero repito, aquí cualquier cosa puede suceder.

Señores y señoras hagan sus apuestas y que gane el mejor.