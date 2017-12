El cubano Alonso se perderá la final de la MLS este sábado en Toronto

Lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo ser. Y ahora los Sounders tendrán que defender su corona sin su capitán Osvaldo Alonso este sábado en Toronto.

El once de Seattle tendrá que ingeniárselas sin su corazón cuando se enfrente este 9 de diciembre al Toronto FC (4 p.m.), TV: ESPN, UniMás) en final de la Copa MLS en su intento de repetir como campeones de la liga.

El cubano no pudo jugar la final de la Conferencia Oeste por una lesión en los cuadriceps producida en septiembre y este jueves no pudo superar las pruebas físicas por lo que quedó descartada su participación para el crucial encuentro.

En su lugar, como mediocentro, tiene muchas opciones el internacional sueco Gustav Svensson, quien lo ha hecho muy bien.

Alonso ya jugó lesionado la pasada final ante el mismo rival durante 120 minutos con variaso inyecciones en sus rodillas, pero esta vez ni con eso.

“Estamos tristes por eso. Osvaldo es un competidor duro y es una mala noticia”, dijo el entrenador de los Sounders, Brian Schmetzer. “Está decepcionado, es el capitán y quiere hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo. Es un golpe, pero vamos a lidiar con eso y espero que pueda levantar otra copa”.

Alonso sufrió un tirón en septiembre y se resintió después de jugar 16 minutos en las semifinales de conferencia contra Vancouver. Un hecho que se repitió la semana pasada, durante un entrenamiento, y no pudo llegar.

“El deseo está ahí, pero no puedo. Me siento bien, pero he tenido muchos reveses y no podré jugar”, comentó Alonso. “Tuve otro revés unos días antes del juego contra Houston y lo cierto es que no puedo. Intenté llegar, pero la lesión no me lo permite”.

Ahora el cubano, una voz autorizada en el vestuario, tendrá que conformarse con animar desde la banda, un lugar que no le gusta demasiado

“Me pongo más nervioso cuando estoy fuera de juego que cuando estoy jugando, porque no puedo controlar el proceso”, expresó Alonso. “Pero estaré allí apoyándo al equipo, que sé que va a dar todo por ganar”.