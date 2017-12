Una vergüenza, Nashville le pasa por el lado a Miami

Lo más probable es que dentro de unas semanas la MLS apruebe al equipo del exfutbolista David Beckham en Miami como la próxima franquicia en expansión.

Y sin duda será motivo de alegría y los aficionados podrán entonces exclamar ¡Al fin! después de que el grupo de Beckham se pasase cuatro largos años batallando para conseguir que el proyecto saliera adelante .

Si Beckham llega a saber todo esto el primer día, seguro que cambiaba el rumbo.

Dificultades de todo tipo han aparecido en este largo viaje, pero nadie esperaba que la propia MLS fuese la que estuviera torpedeando el plan.

Y lo peor no es eso. Algo huele mal en este asunto.

El pasado 14 de diciembre la Junta de Gobernadores de la liga, compuesta en su mayoría por los propios propietarios de los equipos, aprobó a los nuevos inversionistas del grupo de Beckham y que continuaban progresando las conversaciones. Más madera.

Y se preveía que Miami fuese el equipo número 24 de la MLS, después de que el comisionado de la MLS, Don Garber anunciara las cuatro ciudades finalistas (Cincinnati, Detroit, Nashville y Sacramento) para los puestos 25 y 26 que se anunciaría durante el segundo o tercer trimestre del 2018.

Apenas pasó una semana cuando Garber anunció que Nashville Soccer Club y no Miami será la franquicia número 24 de la MLS.

De un plumazo la MLS desplazó a Miami al puesto 25, en el mejor de los casos, lo cual sin dudas retrasa los planes de inicio de la competición del equipo de Beckham para después del 2020, a menos que empiece a jugar en el Hard Rock Studium hasta que termine de construir su estadio de 25,000 asientos en el Overtown.

Garber dijo en la presentación de Nashville, el 20 de diciembre en el Salón de Fama de Música Country, que “la liga de ha enamorado de la ciudad”.

¿Y de Miami no?

“Esta es una ciudad que realmente nos sorprendió con 46,000 aficionados para el juego de Copa Oro entre Estados Unidos y Panamá y con más de 50,000 asistentes para el duelo del Manchester City de hace unas semanas”, dijo Garber. “Al estar tan involucrados con el fútbol, tener un gran grupo de dueños y un excelente plan para un estadio, simplemente parecía ser la opción perfecta”.

¿Y Miami no?

“Estamos progresando mucho en Miami”, comentó el comisionado. “Esperamos poder traer a este equipo”.

Beckham por un acuerdo con la liga cuando vino a jugar a Estados Unidos tiene la potestad de adquirir un equipo de MLS por $25 millones, y no $150 millones como el resto, y al parecer los propietarios no están contentos con eso y no han querido honrar el acuerdo, poniendo obstáculos y postergando las conversaciones.

Ya habíamos advertido que Nashville lo tenía todo y estaba pujando fuerte, pero ponerla por delante de Miami en un “acuerdo express” no es un acto honorable por parte de la liga.

No se sabe cuando Nashville comenzará a jugar. Garber dijo que es poco probable que lo hiciera en el 2019 y entonces ¿para que tanta prisa?

La nueva franquicia de Los Ángeles, el equipo numero 23 de la liga comenzará a jugar este 2018 y el 2019 habrá un bache, a menos que la MLS enmiende su error permitiendo que Miami comience a jugar antes en otro estadio.

Muchos tienen la duda si atraeará público y eso solo dependerá de las estrellas que tenga el equipo. En ese caso se prevé que Beckham traiga lo mejor. Se imagina un equipo con algunos de estos nombres propios: Iker Casillas, James Rodriguez, Radamel Falcao, Osvaldo Alonso, Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo.