Ellos saben tanto de fútbol que hasta pueden predecir el futuro

Me da ganas de reír cada vez que entro en algún lugar escucho que el Real Madrid está en crisis, que las horas de Zinedine Zidane están contadas, que Cristiano Ronaldo está acabado y que este año se van a ir en blanco.

Lo que más me asombra de estos señores que saben tanto de fútbol, no es la forma de esconder su recóndito deseo de que fracase el club merengue, sino su enorme capacidad para predecir el futuro.

Es cierto que el Madrid tiene un problema importante de falta de gol, casi nada, el cual prácticamente le ha dejado fuera de la competencia por el título de la liga española. También es cierto que en la Champions pasó como segundo de grupo y que en la Copa no se ha enfrentado a un rival del nivel, pero también es verdad que a día de hoy, aunque sea muy difícil, todavía puede ganarlo todo.

La teoría es que el PSG le va a pasar por arriba en los octavos de la Liga de Campeones y que en la próxima fase de la Copa del Rey le va a tocar un hueso como el Barça que lo va a eliminar. Bueno, y como lo va a perder todo a Zidane, el presidente Florentino Pérez le va a despedir automáticamente por no traer otro título este año.

Vaya película se han montado. Por lo visto hasta ahora, eso puede pasar, pero esto no es lógica sino fútbol y el Madrid de momento es el mejor equipo del mundo y Zidane el mejor técnico.

Es normal que después de ganarlo casi todo (le faltó la Copa) el equipo sufra un bajón y que Zidane viendo que se le escapa la liga apueste por su once de gala y relegue a su segunda unidad. Le salió mal, pero no todo está perdido.

El Madrid tiene con qué ganarle al PSG, pese a ser un rival durísimo, porque a diferencia del club francés sabe jugar en Europa, puede también ganar la Copa y además puede competir hasta el último día por la liga.

Zizou ha demostrado que tiene mucho fútbol en su cabeza para levantar esto y estoy seguro que lo va intentar con todas sus fuerzas.

"Me he preparado y bien para eso, incluso para situaciones complicadas. Quiero demostrar que soy también un buen entrenador en los momentos difíciles", dijo el DT francés. "Sé que un día esto se acabará en el Real Madrid. Sé que no me quedaré diez años".

Ahora se verá más rotaciones tanto en LaLiga como en Copa y menos en la Champions en su intento de recuperar el olfato goleador y a su segunda unidad. El Real Madrid va por la 13ra Champs y salvo excepciones, como la del año pasado, siempre que la gana pierde la liga y no pasa nada.

Viendo los partidos el Madrid está jugando igual, solo le falta tener más acierto de cara al gol. El equipo ha permitido los mismos goles que el curso pasado, pero ha anotado mucho menos y ahí está la diferencia. Le falta precisión a la hora de dar el último pase, a la hora de definir.

Zidane piensa que con estos jugadores ha ganado y con ellos volverá a hacerlo, que no necesita contrataciones y tal vez se equivoque, pero tampoco está mal apoyar a los suyos para que estos salgan a morir por él y eso puede suceder.

No hay que culpar ni en defensas, ni en los medios, ni en los delanteros, el principal problema del Madrid es el cansancio mental en el segundo tiempo por la acumulación de partidos de su once de gala y eso va en vías de solución.

Cristiano Ronaldo no ha encontrado su ritmo, su zona de confort, después de llegar tarde por la Copa Confederaciones y de la sanción por tocar al árbitro. Pero puede despertar en cualquier momento como la pasada temporada y voltear la situación.

La euforia de los seguidores del Barcelona con la liga en el bolsillo es comprensible y muchos, sin aún haber ganado nada, están asistiendo al entierro de los blancos, curiosamente acompañados de esos falsos madridistas que se suben al carro cuando están ganando y se bajan pronto cuando las cosas no salen.

El abanico de posibilidades está abierto y eso lo bueno que tiene esto, nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad; así que disfrute de cada partido y de estos grandes jugadores. No deje que esta suerte de adivinos le secuestre la ilusión, la pasión y el amor por sus colores, aunque pierda, aunque gane.