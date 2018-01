Copa del Rey: Leganés elimina al Real Madrid y lo empuja al abismo

Real Madrid pasó de la euforia de su triunfo más contundente de la temporada al mayor ridículo el miércoles, y otra vez el técnico Zinedine Zidane y sus jugadores están en aprietos.

Luego de aplastar 7-1 al Deportivo de La Coruña para levantar la ilusión de sus aficionados tras una racha de magros resultados, el cayó fulminado 2-1 ante Leganés en su estadio Santiago Bernabeú, y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

La debacle en el torneo de copa doméstico fue el más reciente tropiezo del Madrid en lo que ha sido una temporada decepcionante.

Marchan en el cuarto puesto de la liga española, a 19 puntos del líder Barcelona y con un partido pendiente. La única oportunidad realista de conseguir un título esta temporada será en la Liga de Campeones, donde se las verá con el Paris Saint-Germain por los octavos de final.

Sin Cristiano Ronaldo y otros titulares habituales, el Madrid no pudo sostener el triunfo 1-0 del partido de ida, hundiéndose por los goles de visitante al saldarse un 2-2 en el marcador global.

La afición del Bernabéu abucheó sin piedad a los jugadores merengues tras la derrota, con Zidane muy cuestionado por apelar a tantos suplentes.

“Yo soy el responsable de esto. Es un fracaso, estoy muy decepcionado”, dijo Zidane. “Que nadie dude que voy a asumir la responsabilidad”.

"Sí, es mi peor noche desde que soy entrenador del Madrid. No me arrepiento de cómo lo he planteado”, añadió Zidane. “Asumo siempre lo que hago... Estoy enfadado y no entiendo algunas cosas. Ahora hay que ver cómo lo vamos a hacer para levantarnos. No hay que tirar todo, pero hoy es un palo duro”.

Leganés se adelantó a los 30 minutos con el tanto de Javi Eraso, un remate desde fuera del área. Karim Benzema logró nivelar para los actuales campeones de Europa y España con una definición dentro del área al despuntar el segundo tiempo, pero el volante brasileño Gabriel Pires anotó el gol decisivo para los visitantes con un cabezazo a los 55 minutos.

“Es una sensación y una emoción muy grande”, dijo Pires. “Desde fuera, nadie lo creía que esto fuera posible. Es verdad que el equipo creyó que se podía hacer. Hemos conseguido una cosa muy grande y toca disfrutarlo”.

Fue el segundo año seguido que el Madrid cae en los cuartos de final del torneo de copa, ya que perdió ante el Celta de Vigo en la pasada edición.

Leganés había alcanzado la etapa de cuartos de final de la Copa del Rey por primera vez en sus 89 años de historia.

A primera hora, Jaume Domenech atajó dos disparos en una definición por penales y Valencia superó al Alavés para avanzar a las semifinales.

Alavés ganó el partido por 2-1, lo que empató el marcador global 3-3 y envió la serie a una definición desde los 12 pasos que el Valencia ganó por 3-2. Domenech atajó los penales de Alfonso Pedraza y el paraguayo Hernán Pérez, y el Valencia se metió en las semifinales por segunda ocasión en las tres últimas temporadas.

Rubén Sobrino falló el último penal del Alavés.