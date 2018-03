El parque Melreese es el sitio ideal para el proyecto de Beckham

Cada día está más claro que el grupo de David Beckham no quiere construir el estadio en el Overtown, pues no cesa en la búsqueda de un terreno más grande, mejor ubicado y que no tenga problemas con los vecinos.

Este martes, mientras Beckham presenciaba el partido entre el Real Madrid y PSG en París en Miami se daba a conocer el último lugar que se está barajando: el parque Melreese.

En el terreno, de unos 180 acres, se alberga un campo de golf del mismo nombre perteneciente a la ciudad de Miami. Está ubicado en el NW desde la 37th Ave hasta la 42nd Avenida y entre la 12th St. y 36th St.

Este céntrico terreno está bien comunicado, muy cerca del aeropuerto, de la estación de tren y del Dolphin Expressway; aunque para ser arrendado para tal fin tendría que contar con el consentimiento de los votantes de la Ciudad.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Este parque, actualmente explotado por el Melreese Country Club, no genera ingresos a la Ciudad y tal vez por eso es que los administradores de Miami City vean con buenos ojos cambiar el plan por otro que brinde más servicios y aporte mayores beneficios.

David Beckham y Jorge Mas, ya se reunieron con el nuevo administrador de Miami Emilio González para valorar la posibilidad de llevar a Melreese su mega proyecto asociado a su equipo de fútbol.

Jorge Mas proyecta junto a su hermano José Mas y el resto de inversionistas hacer un estadio ultramoderno con capital propio, por lo que no estaría nada mal el ubicar allí mismo la academia de fútbol de Beckham y a una escuela de golf de nueve hoyos.

Su plan se completa con un complejo de atracciones, restaurantes, tiendas, etc con lo último en tecnología, convietiéndolo en un lugar ideal para ir y disfrutar tanto antes como después de los partidos.

Miami no tiene agricultura, ni grandes fábricas, ni grandes fuentes de trabajo, solo los puertos y el turismo, por lo que cualquier generador de empleo debería ser bienvenido por todos sus habitantes y sus políticos.

El alcalde Francis Suárez en el bienvenida al equipo de la Major League Soccer ya se mostró dispuesto a colaborar con Beckham y ahora, que lo del Overtown está enquistado, bien pudiera defender el proyecto juntos a los cinco comisionados.

Por lo que se espera que pronto se sume el comisionado del distrito Willy Gort, al igual que Joe Carollo, quien esta a favor del proyecto siempre y cuando Miami conceda a Beckham un acuerdo demasiado bueno, como el de Jeffrey Loira a expensas de los contribuyentes.

Sin dudas es el sitio ideal para desarrollar este gran proyecto y además podrían ganar todos, la comunidad, la Ciudad, el grupo de Beckham, el fútbol y hasta el Melreese Country Club.