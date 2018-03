El sorteo de la Liga de Campeones no enfrenta a los favoritos

Se puede decir que hubo suerte en el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa celebrado este viernes en Nyon pues los cuatro favoritos no quedaron emparejados entre sí.

Ingalterra ha sido el país más perjudicado al tener que enfrentarse los dos representantes que le quedan de los cinco con que comenzó.

Liverpool, que dejó al Oporto y Manchester City, que sacó de golpe al Basilea, sostendrán un duelo fraticida, en el que los de Pep Guardiola son favoritos.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

El Real Madrid, verdugo del PSG, tendrá el emparejamiento más difícil al tener que enfrentarse a la Juventus, que eliminó al Tottenham, a la que ya venció en la final de la pasada edición de la Champions, y se espera que lo vuelva a hacer.

El Barcelona, que avanzó a costa del Chelsea, tendrá a priori el más fácil contra la Roma, quien se clasificó a duras penas ante el Sharkhtar Donetsk con el gol de visitante.

Mientras que el Bayern Munich, quien avanzó sobre Besiktas, debe llegar a semifinales sobre un heroico Sevilla, que de eliminó al poderoso Manchester United, pero no lo tendrá fácil.

Liverpool, Juventus, Barça y Sevilla jugarán la ida en su casa. Lo cual pudiera verse como cierta ventaja toda vez que los cuatro sobrepasaron los octavos jugando de local en el primer encuentro.

De este modo deben avanzar el City, el Madrid, el Barcelona y el Bayern los cuatros grandes de Europa en estos momentos, aunque no lo tendrán nada fácil y como siempre alguna sorpresa puede haber.

Los partidos de ida se disputarán los días 3 y 4 de abril. La vuelta, el 10 y 11 de abril.

Los partidos de ida de semifinales serán el 24 y 25 de abril y los de vuelta el 1 y 2 de mayo. Y la final el 26 de mayo en Kiev.

La Europa League dejó estos choques: Arsenal vs CSKA Moscow, Leipzig vs Marsella, Atlético Madrid vs Sporting Lisboa y Lazio vs Red Bull Salzburg.

Quedando como favoritos Arsenal, Marsella, Atlético y Lazio, quienes animarán las tardes de jueves, porque se viene un mes de abril con un fútbol del máximo nivel.