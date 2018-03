Valencia gana y desplaza al Real Madrid del tercero en La Liga

Simone Zaza anotó un gol y asistió en otro de Rodrigo Moreno para conducir al Valencia a un triunfo por 3-1 sobre Alavés el sábado y desplazar a Real Madrid del tercer puesto en la liga española.

La pareja se combinó en una pared para abrir el marcador con un tanto de Moreno a los 19 minutos.

Zaza metió el segundo tanto a los 33, Rubén Sobrino descontó luego del descanso, y Víctor Laguardia sentenció el resultado con un autogol a los 54.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Moreno suma 13 goles y Zaza tiene 12 esta temporada.

La sexta victoria del Valencia en sus siete últimos partidos lo catapultó al tercer puesto en la liga por encima del Madrid, que puede recuperar ese lugar con una victoria el domingo ante Girona.

El líder Barcelona tiene ocho puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid, antes de sus respectivos partidos del domingo ante Athletic de Bilbao y Villarreal.

En un duelo entre dos equipos que luchan contra el descenso, Deportivo de La Coruña y Las Palmas empataron 1-1.

El Barcelona recibe en el Camp Nou (16.15 horas) al Athletic Club con el objetivo de lograr un nuevo triunfo que le consolide en el liderato de LaLiga Santander, antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales, mientras que el conjunto vasco llega con la sensación de que el proyecto con José Ángel Ziganda como técnico está cerca de su final.

Lo hará el Barcelona sin dos piezas claves en su once: el centrocampista Sergio Busquets, que acabó lesionado el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, y el delantero Luis Suárez, que se perderá el choque por acumulación de tarjetas.

Invicto en la Liga, finalista de la Copa y clasificado para los cuartos de final de la ‘Champions', el Barça mantiene su idilio con una temporada en la que ido perdiendo el brillo a la misma vez que ha ido ganando en efectividad, confianza y solvencia defensiva.

Y, alumbrado por el genio de Leo Messi -el argentino lideró la eliminatoria de octavos ante el Chelsea anotando tres de los cuatro goles de su equipo y asistiendo en el otro- se ha convertido en un equipo prácticamente imbatible.

La baja de Busquets ha obligado al técnico, Ernesto Valverde, a convocar al centrocampista del Barça B Carles Aleñá, aunque probablemente sea Ivan Rakitic quien ocupe la plaza de pivote defensivo que dejará vacante el de Badía del Vallés. Y Paco Alcácer podría ser el sustituto de Luis Suárez.

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, dijo este sábado en rueda de prensa, en referencia a un hipotético fichaje del brasileño Neymar la próxima temporada, que no es “bueno” hablar de un jugador que no pertenece a su club.

El técnico francés volvió a halagar al jugador del París Saint Germain pero quiso mostrarse respetuoso con el conjunto francés, que fichó el pasado verano a Neymar tras pagar al Barcelona 222 millones de euros.

“Cada uno puede decir lo que quiera. Es un jugador muy bueno, pero no es del Real Madrid. Yo hablo de los míos. Son comentarios vuestros. No está bien hablar de un jugador que no es nuestro. Respetamos al PSG y nosotros no podemos pensar en esas cosas”, declaró.