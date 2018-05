Miami está lista para volver a la MLS, asegura el más grande jugador en la historia de Colombia

Desde que se fue de Miami en 1999, "El Pibe" Carlos Valderrama, quien llenaba estadios a su paso, no ha dejado de volver. Y desde entonces, cada vez que aterriza en la Capital del Sol ve el explosivo desarrollo del fútbol en el sur de la Florida. Por eso, ahora asegura que Miami se encuentra realmente madura para tener nuevamente un club en la MLS.

"Hace falta un equipo de primera división profesional en Miami", afirmó el lunes desde el techo del New World Center en Miami Beach el más grande jugador en la historia del fútbol colombiano.

"Esta ciudad siempre ha tenido las puertas abiertas para el fútbol. Aquí hace falta un equipo y dentro de dos años lo vamos a lograr con David [Beckham]. Con él vamos a salir adelante". El Pibe jugó dos temporadas con el Fusion de Miami, que fue cerrado en el 2001 por la MLS en un momento crítico de la Liga Estadounidense, que luchaba por sobrevivir.

Hasta ahora, los aficionados recuerdan como la sola presencia del Pibe bastaba para llenar el Lockhart Stadium en Fort Lauderdale. "Siempre vengo a Miami", afirmó El Pibe. "Tuve la oportunidad de jugar dos años con el Fusion. Tengo mucha gente amiga, los latinos aquí [en el sur de la Florida] en términos generales son cheveres conmigo y la pasamos muy bien".

¿Qué hubiese pasado si el Fusion en lugar de haber sido cancelado hubiese seguido en Miami?, le preguntamos a El Pibe, quien dijo ese equipo había llegado arriba en cuanto a aceptación y quién sabe en estos momentos si ya se hubiese establecido como una franquicia enraizada en el corazón de los aficionados.

El Pibe estuvo en Miami para el lanzamiento de una campaña promocional de la compañía telefónica Sprint con motivo del Mundial de Rusia 2018. El ídolo colombiano grabó junto con el artista urbano Prince Royce el himno "90 Minutos", que fue presentado en el New World Center.

"El Mundial de Rusia 2018 será muy bonito por la calidad de jugadores que hay en estos momentos no solo en Colombia sino en términos generales", enfatizó El Pibe. "Brasil y Argentina harán un gran Mundial y no hay que olvidarse de Uruguay que siempre va con todo. Respecto a Perú hay que señalar que fue muy merecida su clasificación, tienen un cuerpo técnico de categoría y ellos siempre han tenido un muy buen fútbol".

-¿Y México por fin llegará a jugar el quinto partido en el Mundial de Rusia (El Tri no logra pasar a los octavos de finales en las seis últimas participaciones consecutivas, desde el Mundial de Estados Unidos 1994). -No solamente jugará el quinto partido sino va a pasarlo. El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio tiene mucha categoría. Es un entrenador que trabaja duro, que ha estudiado. Ya llevó al título al Caldas y Nacional en Colombia. Lo critican en México por las rotaciones que hace, pero él es un técnico que arriesga mucho, no puede cambiar 10 jugadores, él es loco, pero es bueno".

También El Pibe se refirió a la presencia del capitán del Tri, Rafa Márquez, quien podría convertirse en el cuarto jugador de la historia en jugar cinco mundiales. "Rafa tiene que ir al Mundial de Rusia", explicó El Pibe. "Es un gran jugador. Va a ir porque los va a ayudar a ganar el sexto partido".

Lo increíble de todo es que El Pibe, nacido en Santa Marta hace 56 años, se mantiene en plena forma, como en sus buenos tiempos cuando hacía delirar a la tribuna con su magia dentro de la cancha. "Me mantengo porque hago ejercicios, lo cual es muy bueno para la salud", expresó. "A veces juego fútbol, pero en la categoría Sub-50".