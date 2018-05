Juega o no en el Mundial: un país sigue en vilo por el destino de su máxima estrella

El destino de Paolo Guerrero ha puesto en vilo a 32 millones de peruanos. Antes del 14 de mayo, en Lausana, Suiza, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) decidirá si aumenta una sanción por dopaje al talisman de la selección rojiblanca. En ese caso, El Depredador, artífice de la clasificación al Mundial, se quedará sin ir a Rusia 2018.

Guerrero dio positivo en una prueba de dopaje tras el empate 0-0 con Argentina, en Buenos Aires, el 5 de octubre pasado por las eliminatorias sudamericanas. La FIFA lo sancionó con un año sin jugar, el 9 de diciembre pasado. Pero el goleador, quien siempre proclamó su inocencia, apeló y el 20 de diciembre el ente rector del fútbol mundial le redujo el castigo a seis meses.

Cuando el Perú entero respiraba debido a esta rebaja que permitía a Guerrero jugar en Rusia 2018, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) pidió al TAS que le apliqué una sanción de dos años al mencionado jugador y con ello se reabrió la pesadilla del delantero inca y de todos los peruanos.

El domingo último se cumplieron los seis meses de castigo y Guerrero tuvo una espectacular reaparición con su club, Flamengo de Río de Janeiro. El mítico estadio Maracaná se llenó para darle la bienvenida. El ariete ingresó en los 35 minutos finales en medio de los atronadores cánticos (”El problema se acabó, el Guerrero llegó’’) de la torcida (hinchada) rojinegra (Flamengo).

“Estoy muy emocionado con este gran público, increíble vivir esto después de seis meses sin jugar, sufrir esta injusticia, estar apartado de los campos’’, exclamó Guerrero al término del partido, que ganó 2-0 Flamengo a Internacional de Porto Alegre. “Gracias a Dios pude volver a jugar’’.

Ahora, Guerrero se encuentra en un momento crucial en su vida deportiva, con la gloria o el fracaso frente a él. Con 34 años de edad y máximo goleador histórico de la selección peruana con 32 tantos en 86 partidos, Guerrero puede alcanzar su sueño de jugar un Mundial o terminar su carrera de manera abrupta.

“Hay muchas posibilidades que antes del 14 de mayo se conozca la decision del TAS’’, anunció el directivo de la Federación Peruana de Fútbol Antonio García Pye. “El 14 de mayo, justamente, el entrenador Ricardo Gareca dará a conocer la nómina de 23 jugadores que irán al Mundial’’.

Guerrero dio positivo en porcentaje mínimo de metabólico benzoilecgonina, que procede de la hoja de coca. Le fue hallado en la muestra de orina que se le tomó tras el empate con Argentina. El delantero asegura que la nutricionista de la selección le recomendó que tomara una infusión porque estaba agripado. La infusión la bebió en el hotel donde estaba concentrada la selección peruana y, al parecer, la taza que usó tenía vestigios de la sustancia hallada en las pruebas antidopaje. La camarera que lo atendió nunca quiso declarar pese a los pedidos de los abogados de Guerrero.

“Tengo mucha confianza de que el veredicto del TAS me será favorable porque soy inocente’’, comentó Guerrero. “Hablé en la audiencia en Suiza el 3 de mayo pasado. Me estoy preparando a fondo porque quiero seguir jugando. El fútbol es mi pasión, mi vida, y no pienso dejarlo. Todo está en manos de los tres árbitros que van a decidir. Siempre dije que soy inocente. Nunca hice absolutamente nada en contra de las reglas porque soy un jugador profesional, que siempre me cuido, que sé lo que debo tomar y lo que no’’.

El asistente de la selección peruana y exjugador Nolberto Solano reseñó lo que significa Guerrero en la escuadra rojiblanca.

“Es un jugador especial, es una referencia’’, dijo. “Es un líder, es nuestro mejor delantero, es nuestro talismán. Es fundamental para nosotros’’.





Sus cinco goles en las eliminatorias pasadas devolvieron al Perú al Mundial tras 36 años de sequía. El gol más importante que hizo, sin embargo, no se lo pusieron a su nombre. Fue un tiro libre indirecto que Guerrero disparó al arco en el último partido clasificatorio, en Lima contra Colombia, y el arquero David Ospina tocó la bola para validar la jugada. El árbitro sancionó autogol del golero cafetero. Con ese empate 1-1 Perú consiguió el punto que necesitaba para igualar con 26 puntos a Chile y desplazarlo del quinto puesto del repechaje por mejor diferencia de goles.

“Toda la afición gozará si Paolo juega en Rusia 2018’’, afirmó el experimentado periodista Carlos Enciso, quien ha visto a Perú en todos los mundiales en los que participó (1970, 1978, 1982), menos en 1930. “Si no pudiera jugar, decrecerá la expectativa nacional’’.