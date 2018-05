Real Madrid y Liverpool: dos maneras muy distintas de ver el fútbol llegan a su final en busca de la gloria

Después de una semana muy larga por fin llegó la hora. Dos historicos de Europa estarán frente a frente en un duelo en el que solo uno saldrá con vida.

Y no se asuste si ve que este sábado (2 p.m.) se paraliza el planeta para presenciar la final del torneo más importante del mundo a nivel de clubes: la Champions League.

Real Madrid se enfrenta al Liverpool en busca de su 13ra Liga de Campeones, su tercera de forma consecutiva, y todos los ojos del mundo estarán puestos en el magistral estadio Olímpico de Kiev para ver este espetáculo único.

Y es que a pesar de lo rígidas que suelen ser las finales, se espera que este verdadero choque de titanes regale uno de los mejores partidos de los últimos años, ya que ambos prodigan el fútbol ofensivo, a pesar de que son dos equipos con estilos de juego muy diferentes.

