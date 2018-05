Cinco cosas a saber sobre Rusia, el anfitrión del Mundial de fútbol

El Mundial de fútbol, el evento deportivo más seguido del planeta, se disputa del 14 de junio al 15 de julio en Rusia. He aquí cinco cosas a saber sobre ese país que ocupa a menudo titulares internacionales.

- El país más grande del mundo -

¿Tomar el tren de las 14h00 cuando es de noche fuera? La situación es posible en Rusia porque los horarios de todas las estaciones siguen la hora de Moscú, ignorando los once husos horarios que tiene el país más grande del mundo, que se extiende desde el mar Báltico al Océano Pacífico, en 17 millones de kilómetros cuadrados.

