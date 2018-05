Las “Damas del Fútbol” revelan varios secretos

Shalimar Reynal es una mujer ligada completamente al mundo del fútbol. Es intermediario FIFA y su hija Victoire Cogevina se ha unido a ella en esta empresa que ayuda “a los chicos a encontrar su sueño”. A ellas cariñosamente se les llaman las “Damas del Fútbol”.

“Nos encanta el fútbol, veo todos los partidos. Un día, trabajando como consultora financiera, un chico me pidió ayuda y le ayudé con su contrato, luego vinieron otros chicos y entonces me di cuenta que me encantaba. Ahí empezó todo”.

Su hija Vicky creó la empresa de marketing y relaciones públicas que da soporte a la empresa de su madre, quien también tiene un hermano y un hijo que trabajan en el mundo del fútbol.

“Nací en una familia amante al fútbol, de pequeña iba con mi hermano a ver los partidos y al terminar mis estudio de marketing en Londres mi madre me convenció para que trabajara con ella”.

Uno de los representados de Shalimar es el cubano Osvaldo Alonso, jugador de los Sounders de la MLS, con el que tiene especial afinidad.

“Ozzie es el mejor mediocentro de la liga y siempre lo demuestra. Es un líder, el capitán de Seattle, y ojalá el club lo proteja, porque si no me lo llevo al exterior. Lo pretenden muchos clubes, pero hoy es el corazón de los Sounders”.

Su hija también cree que “hay mucho talento en Cuba y muchos jugadores buenos en la isla, no solo Ozzie”, y aprovechó la ocasión para hacer un gran anuncio.

“Se va hacer una película para contar la historia de Ozzie. Se llamará ‘Corazón’ y trata sobre su vida. Fuimos a Seattle para conocer esa historia maravillosa, dramática, romántica, triste, pero con un final feliz y va a ser todo un éxito. El productor trabaja en Hollywood y es uno de los dueños del Sounder”.

Para ellas ser mujer es un punto a favor, como ellas mismas dicen “siempre nos reciben y luego es tarde”. No aceptan un ‘no’ por respuesta y ahora están empeñadas en traer a Leo Messi a la MLS, de ser posible al equipo de David Beckham en Miami.

“Leo Messi podría terminar acá, se le acaba el contrato en el 2020, justo cuando los derechos de TV para el fútbol en Estados Unidos se van a disparar y justo cuando comienza a rodar el equipo de Beckham, quien cambió la liga como jugador y estoy segura que la cambiará como dueño”.

Estas dos damas del fútbol, conocedoras del juego como nadie, explicaron el método para escoger a sus representados.

“Nos escriben mucho y a veces no podemos ocuparnos de todos, pero tratamos. Hay dos niveles: amateur y profesional y la MLS espera el mejor nivel. Los vamos a ver y los seleccionamos. Más que nada representamos a latinoamericanos y pensamos ponerlos en Europa”.

Y aprovechan para lanzar una crítica al sistema de reclutamiento en EEUU, como una de las causas de quedar eliminado del Mundial de Rusia 2018.

“Aquí si el padre no puede pagarle una academia el chico se pierde. Las cuotas y los viajes son muy caros, ni siquiera puede ir a una escuela de verano. Si no pagas no juegas. En Latinoamérica todos pueden jugar. Por eso vamos a crear una plataforma tecnológica para que todos jueguen y puedan llegar”.

Les gustaría que el Mundial lo ganara Argentina, pero le temen al posible cruce con España y Alemania. Están de acuerdo con la inclusión del portero Franco Armani, quien puede ser titular tras la lesión de Sergio Romero, pero disconforme con la no inclusión de Mauro Icardi.

“Con Armani bien, con él estamos cubiertos. Lo de Icardi es una lástima, ha demostrado que tenía que estar y me recuerda cuando sentaban a Messi. Argentina no tiene buenos volantes porque los de adelante están mejor pagados pero hacen falta mediocampistas. Mira a Ozzie”.